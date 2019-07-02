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Евро/Доллар $1,17 (+2,95%) прогноз Bank of America к 31.12.19
Яндекс ₽2 884,41 (+16,19%) прогноз HSBC к 22.04.20
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«Роскосмос» показал спутниковые снимки паводка в Иркутской области

«Роскосмос» опубликовал спутниковые снимки районов Иркутской области, пострадавших из-за паводка. На одном из космических снимков виден город Нижнеудинск, на другом — окрестности города Бирюсинска.

Съемка региона со спутников проводится несколько раз в сутки, после чего фотографии передаются в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС. На 1 июля спутники передали данные о ситуации на территории общей площадью более 1,5 млн кв. км, уточнили в госкорпорации.

Мониторинг области проводят космические аппараты дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» и «Канопус-В», а также аппараты партнеров «Роскосмоса» в Международной Хартии по космосу и крупным катастрофам.

Паводок в Иркутской области начался из-за обильных дождей, пострадали 96 населенных пунктов. Режим чрезвычайной ситуации действует в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. По данным МЧС, на 1 июля затопленными остаются 3296 домов, в них проживают 9809 человек. В результате паводка, по последним данным, погибли 14 человек, еще 191 госпитализированы.

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