«Роскосмос» показал спутниковые снимки паводка в Иркутской области

«Роскосмос» опубликовал спутниковые снимки районов Иркутской области, пострадавших из-за паводка. На одном из космических снимков виден город Нижнеудинск, на другом — окрестности города Бирюсинска.

Съемка региона со спутников проводится несколько раз в сутки, после чего фотографии передаются в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС. На 1 июля спутники передали данные о ситуации на территории общей площадью более 1,5 млн кв. км, уточнили в госкорпорации.

Мониторинг области проводят космические аппараты дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» и «Канопус-В», а также аппараты партнеров «Роскосмоса» в Международной Хартии по космосу и крупным катастрофам.