При пожаре на глубоководном аппарате погибли семь капитанов первого ранга

Президент России Владимир Путин заявил на встрече с главой Минобороны Сергеем Шойгу, что среди погибших при пожаре на глубоководном аппарате были семь капитанов 1-го ранга, два Героя России. Стенограмму встречи приводит сайт Кремля.
Министр обороны доложил главе государства о происшествии. «В соответствии с вашими предварительными докладами из 14 погибших — семь капитанов первого ранга, два Героя России. Это большая потеря», — сказал Путин. Он подчеркнул, что экипаж был высокопрофессиональным.
Президент принес соболезнования семьям погибших и поручил Шойгу оказать им помощь и поддержку.
Глава государства также поручил министру обороны вылететь в Североморск и на месте обеспечить тщательное расследование причин пожара. «Прошу вас по возвращении доложить мне лично», — поручил Путин.