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Walmart $120 (+8,21%) прогноз Deutsche Bank к 16.05.20
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Гибель подводников ,  
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При пожаре на глубоководном аппарате погибли семь капитанов первого ранга
Также среди жертв ЧП два Героя России. Президент распорядился оказать помощь семьям погибших при пожаре подводников
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил на встрече с главой Минобороны Сергеем Шойгу, что среди погибших при пожаре на глубоководном аппарате были семь капитанов 1-го ранга, два Героя России. Стенограмму встречи приводит сайт Кремля.

Министр обороны доложил главе государства о происшествии. «В соответствии с вашими предварительными докладами из 14 погибших — семь капитанов первого ранга, два Героя России. Это большая потеря», — сказал Путин. Он подчеркнул, что экипаж был высокопрофессиональным.

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Президент принес соболезнования семьям погибших и поручил Шойгу оказать им помощь и поддержку.

Глава государства также поручил министру обороны вылететь в Североморск и на месте обеспечить тщательное расследование причин пожара. «Прошу вас по возвращении доложить мне лично», — поручил Путин.

Общество
Гибель 14 подводников ВМФ России. Главное

О пожаре на глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах ВМФ России, Минобороны сообщило днем 2 июля. Сообщалось, что пожар произошел 1 июля в территориальных водах России. Погибли 14 человек, причиной гибели стало отравление продуктами горения.

По информации источника РБК в силовых структурах, ЧП произошло на спускаемом аппарате атомной подлодки проекта 10831 (также известного как «Лошарик»). По словам собеседника, погиб штатный экипаж спускаемого аппарата.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Владимир Путин, ВМФ, Сергей Шойгу
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