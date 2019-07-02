При пожаре на глубоководном аппарате погибли семь капитанов первого ранга

При пожаре на глубоководном аппарате погибли семь капитанов первого ранга

Также среди жертв ЧП два Героя России. Президент распорядился оказать помощь семьям погибших при пожаре подводников

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил на встрече с главой Минобороны Сергеем Шойгу, что среди погибших при пожаре на глубоководном аппарате были семь капитанов 1-го ранга, два Героя России. Стенограмму встречи приводит сайт Кремля.

Министр обороны доложил главе государства о происшествии. «В соответствии с вашими предварительными докладами из 14 погибших — семь капитанов первого ранга, два Героя России. Это большая потеря», — сказал Путин. Он подчеркнул, что экипаж был высокопрофессиональным.

Президент принес соболезнования семьям погибших и поручил Шойгу оказать им помощь и поддержку.

Глава государства также поручил министру обороны вылететь в Североморск и на месте обеспечить тщательное расследование причин пожара. «Прошу вас по возвращении доложить мне лично», — поручил Путин.