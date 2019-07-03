СМИ узнали о связи погибших подводников с «секретной» частью в Петербурге

14 подводников, которые погибли в результате чрезвычайного происшествия на исследовательском глубоководном аппарате на Северном флоте, были приписаны к петербургской военной части. Об этом без указания источников информации сообщает «Фонтанка». Это подразделение, по ее данным, имеет статус «совершенно секретно». Номер этой воинской части интернет-издание не уточняет.

О том, что все погибшие подводники числились в войсковой части (в/ч), которая дислоцируется в Петергофе — пригороде Санкт-Петербурга, также пишет «Коммерсантъ». По информации газеты, номер этой в/ч — 45707. Является ли это подразделение секретным, издание не поясняет. Согласно имеющемуся в Сети списку российских воинских частей, в/ч с таким номером действительно находится в Петергофе.

По данным из открытых источников, продолжают «Фонтанка» и «Коммерсантъ», эта часть подчинена главному управлению глубоководных исследований Минобороны. Петербургское издание отмечает, что вся информация о ней «сопровождается грифом «совершенно секретно». «Коммерсантъ» в свою очередь, несмотря на это, со ссылкой на открытые данные пишет, что подразделение включает в себя отряд гидронавтов и научно-исследовательскую лабораторию.

Офицеры этой части, по информации газеты, служат в Североморске, «где дислоцированы атомные подводные лодки, которые являются носителями сверхмалых подводных лодок, используемые гидронавтами».