ФАДН заявило о попытках придать двум убийствам вид межнациональной розни

После убийств бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина и мастера спорта по классической борьбе Сергея Чуева Федеральное агентство по делам национальностей обнаружило попытки придать этим происшествиям «межнациональный характер»

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) после двух резонансных убийств, совершенных в Москве и Подмосковье, зафиксировало попытки разжигания межнациональной розни, организованные с зарубежных IP-адресов. Об этом говорится в ответе ФАДН на запросы депутата Госдумы Валерия Рашкина (документы есть у РБК).

Запросы депутата касались убийства бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина в подмосковном Красногорске (район Путилково), а также убийства мастера спорта по борьбе Сергея Чуева в парке на Южнобутовской улице в Москве.

Рашкин обратился в Следственный комитет (СКР) и ФАДН с просьбой провести дополнительную проверку этих эпизодов на предмет разжигания национальной розни, предоставить «широкой общественности» достоверные данные о наличии или отсутствии таких мотивов в действиях преступников, а также «принять самые решительные меры» для того, чтобы предотвратить межнациональные конфликты в будущем.

В ФАДН в ответ на это заявили, что в ходе мониторинга, который организация ведет по поручению правительства, были «выявлены попытки придания криминальным происшествиям межнационального характера, большинство из которых было произведено с IP-адресов, зарегистрированных за пределами Российской Федерации».