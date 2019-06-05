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Суд арестовал предполагаемого убийцу бывшего бойца спецназа ГРУ
Ранее суд арестовал еще одного фигуранта дела — обвиняемого в хулиганстве Нарека Степаняна. Бывший боец спецназа ГРУ Никита Белянкин погиб в результате драки в подмосковном Красногорске в ночь на 2 июня
Сергей Ходжаян (справа) (Фото: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»)

Сергей Ходжаян, задержанный по делу об убийстве бывшего бойца спецназа Главного управления Генштаба Никиты Белянкина, арестован на два месяца. Соответствующее решение принял в среду Красногорский городской суд Московской области, сообщает «РИА Новости».

Он обвиняется в убийстве по ч. 1 ст. 105 УК РФ и пробудет в СИЗО до 2 августа. Об аресте ходатайствовало следствие, которое предупреждало о том, что в противном случае обвиняемый может скрыться.

Сам Ходжаян свою вину не признает. Он пояснил судье, что «не способен на такое» (на убийство. — РБК). По его словам, он подошел, чтобы «помочь человеку». На вопрос, кем он работает, Ходжаян ответил, что «занимался с автозапчастями и резиной» для автомобилей.

Общество
Суд арестовал обвиняемого по делу об убийстве экс-бойца ГРУ армянина

Ранее суд арестовал другого фигуранта — Нарека Степаняна. Его следователи обвиняют в хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Он неофициально работал барменом в заведении «Бирхаус», рядом с которым произошла драка. Защита настаивает на том, что Степанян в момент драки находился на рабочем месте и не высказывал угрозы убийством.

Бывший боец спецназа Главного управления Генштаба Никита Белянкин, принимавший участие в военной операции российских вооруженных сил в Сирии, был убит в ночь на 2 июня в городе Красногорске Московской области. Там, рядом с баром на Новотушинской улице, произошла массовая драка. Белянкин вмешался, чтобы разнять конфликтующих, однако в результате получил ножевое ранение, от которого умер. Следователи завели дело об убийстве и причинении телесных повреждений и хулиганстве.

Авторы: Мария Бондаренко, Анна Трунина
Теги: офицер спецназа, Убийство, Генштаб России, арест
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