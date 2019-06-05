Суд арестовал предполагаемого убийцу бывшего бойца спецназа ГРУ

Сергей Ходжаян, задержанный по делу об убийстве бывшего бойца спецназа Главного управления Генштаба Никиты Белянкина, арестован на два месяца. Соответствующее решение принял в среду Красногорский городской суд Московской области, сообщает «РИА Новости».
Он обвиняется в убийстве по ч. 1 ст. 105 УК РФ и пробудет в СИЗО до 2 августа. Об аресте ходатайствовало следствие, которое предупреждало о том, что в противном случае обвиняемый может скрыться.
Сам Ходжаян свою вину не признает. Он пояснил судье, что «не способен на такое» (на убийство. — РБК). По его словам, он подошел, чтобы «помочь человеку». На вопрос, кем он работает, Ходжаян ответил, что «занимался с автозапчастями и резиной» для автомобилей.
Ранее суд арестовал другого фигуранта — Нарека Степаняна. Его следователи обвиняют в хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Он неофициально работал барменом в заведении «Бирхаус», рядом с которым произошла драка. Защита настаивает на том, что Степанян в момент драки находился на рабочем месте и не высказывал угрозы убийством.