Суд арестовал всех подозреваемых в убийстве борца-классика в Южном Бутово

Чертановский суд Москвы арестовал всех подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Все шестеро подозреваемых отправлены в СИЗО до 8 августа. Им инкриминируется ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство, совершенное группой лиц) и ст. 213 (Хулиганство).

Суд отправил в следственный изолятор Мирзошавката Туфалангова, Неъмотджона Бобоева, Рустама Аминова, Аловадинзода Михроччона, Сафарова Фаридуна и Фируза Сафарова.

Убийство Сергея Чуева произошло в ночь на 8 июня. По версии следствия, он вступил в конфликт с группой мужчин в парке на Южнобутовской улице, которые нецензурно выражались и приставали к людям. В ходе возникшей драки Чуев упал с моста в пруд. Он скончался на месте, а компания мужчин впоследствии избила его девушку и других людей в парке.