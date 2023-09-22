ФНС России запустила на сайте ЗАГС сервис подбора и генерации имен для детей

На сайте ЗАГС появилась возможность сгенерировать имя для ребенка

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

На сайте ЗАГС появился сервис подбора имени новорожденным, с помощью которого можно выбрать имя или «сгенерировать случайное», сообщает ФНС России.

«Подбор сформирован на основании пяти тысяч реальных уникальных имен детей, рождение которых зарегистрировано в реестре ЗАГС с 1 октября 2018 года», — говорится в сообщении.

Для подбора имени можно использовать критерии пола, самого частого сочетания имени и отчества, а также учесть пожелания насчет популярности или редкости, первым буквам имени или длине.

Кроме того, на сайте опубликованы полный перечень имен детей, рожденных с 1926 года, и топ-5 популярных имен по регионам за 2021–2023 год.

Ранее в ЗАГС Москвы рассказали, что самыми популярными именами у новорожденных в столице за первые шесть месяцев 2023 года были Михаил и София.

В топ-10 популярных мужских имен попали также Александр, Максим, Марк, Артем, Лев, Матвей, Иван, Дмитрий, Тимофей. Девочек чаще всего называли Анна, Мария, Ева, Виктория, Полина, Варвара, Алиса, Василиса, Александра.