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Корреспондент RT сообщил об обстреле журналистов Reuters в Северодонецке

В Севердонецке попали под обстрел журналисты съемочных групп RT и Reuters. В машину с журналистами зарубежного агентства попал снаряд, сообщил корреспондент российского телеканала
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

Журналисты RT и Reuters попали под обстрел на въезде в Северодонецк, сообщил корреспондент RT Игорь Жданов в Telegram. По его словам, обе группы двигались на гражданских автомобилях, обстрел, по его словам, вели прицельно, корректируя траекторию с беспилотника.

«Попали под артобстрел на въезде в Северодонецк. Один из снарядов прилетел точно в автомобиль сопровождения в 5–10 м перед нами, в котором в том числе ехала съемочная группа Reuters из двух человек. Сначала вообще показалось, что они наехали на мину: машина перевернулась на бок и загорелась. Водитель сопровождения погиб на месте, журналисты в госпитале», — сообщил Жданов.

По его словам, съемочная группа RT не пострадала.

РБК также обратился за комментарием в Reuters.

СК завел дело о покушении на российского журналиста в ЛНР
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Северодонецк и Лисичанск, где идут бои российских военных и Народной милиции ЛНР с одной стороны и вооруженных сил Украины — с другой, находятся на разных берегах реки Северский Донец, они образуют Лисичанско-Северодонецкую агломерацию, в которую также входят Рубежное, Кременная и другие населенные пункты.

Бои в районе Северодонецка шли еще в марте. Тогда глава ЛНР Леонид Пасечник утверждал, что военнослужащие республики заняли до 80% территории Луганской области Украины. В конце мая глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что Народная милиция и чеченские подразделения вошли в Северодонецк и контролируют город. 1 июня он заявил, что жилой сектор Северодонецка в Луганской области полностью под контролем российских военных. Минобороны России или власти ЛНР о переходе Северодонецка под свой контроль не объявляли.

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В конце мая в Луганской области погиб французский журналист Фредерик Леклерк-Имхофф, который работал на телеканале BFMTV. О его смерти сообщил глава луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, который в качестве подтверждения опубликовал пресс-карту журналиста. По словам Гайдая, Леклерк-Имхофф был смертельно ранен в шею.

Позднее смерть журналиста подтвердил президент Франции Эмманюэль Макрон. По его словам, Леклерк-Имхофф прибыл на Украину для освещения боевых действий, он находился в эвакуационном автобусе с мирными жителями, который попал под обстрел.

Теги
обстрел Северодонецк журналисты
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