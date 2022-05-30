Макрон подтвердил гибель французского журналиста на Украине

По данным властей Луганской области, журналист BFMTV Фредерик Леклерк-Имхофф был смертельно ранен в шею. Глава МИД Франции потребовала расследовать обстоятельства его гибели

Пресс-карта Фредерика Леклерк-Имхоффа (Фото: Сергій Гайдай / Facebook (признана экстремистской организацией и запрещена в России))

Президент Франции Эмманюэль Макрон в своем Twitter подтвердил сообщения о гибели в Луганской области журналиста Фредерика Леклерк-Имхоффа.

По его словам, Леклерк-Имхофф прибыл на Украину для освещения боевых действий. Он находился в эвакуационном автобусе с мирными жителями, который попал под обстрел, и получил смертельное ранение.

«Я разделяю боль семьи, родственников и коллег Фредерика Леклерк-Имхоффа и соболезную им. Тем, кто выполняет непростую миссию в условиях военных действий, я хотел бы еще раз выразить безоговорочную поддержку Франции», — написал он.

Глава МИД Франции Катрин Колонна потребовала провести расследование обстоятельств произошедшего, передает Reuters.

О гибели французского журналиста сообщил глава луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. В своем Telegram он опубликовал пресс-карту Леклерк-Имхоффа, которую выдал BFMTV. По словам Гайдая, журналист был смертельно ранен в шею.

В BFMTV пока не комментировали смерть журналиста.

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В середине марта на Украине погиб американский журналист Брент Рено, редакция Time сообщила, что он работал над проектом журнала о кризисе беженцев. Начальник полиции Киевской области Андрей Небытов сообщал, что журналист умер в городе Ирпень под Киевом. В тот же день телеканал Fox сообщал о ранении своего сотрудника Бенджамина Холла в районе Киева.



23 марта во время обстрела в Киеве погибла журналистка The Insider (признан Минюстом иноагентом) Оксана Баулина. Вместе с ней при ракетном обстреле погиб еще один человек, двое сопровождавших ее получили ранения. В конце апреля в украинской столице также во время обстрела погибла журналистка «Радио Свобода» (издание внесено в реестр СМИ-иноагентов) Вера Гирич.