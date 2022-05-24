СК завел дело о покушении на российского журналиста в ЛНР

Международное информационное агентство «Россия сегодня» в Москве (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство журналиста медиахолдинга «Россия сегодня» в Луганской народной республике, сообщило ведомство на сайте.

Дело заведено по статьям о воспрепятствовании деятельности журналиста с насилием (ч. 3 ст. 144 Уголовного кодекса) и о покушении на убийство двух и более лиц из-за профессиональной деятельности (ч. 3 ст. 30 пп. «а», «б» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса).

По версии СК, военные ВСУ обстреляли автомобиль с водителем и корреспондентом информагентства, который готовил сюжеты о проведении военной операции России на Украине. Ведомство отметило, что это произошло на дороге Старобельск — Рубежное.

17 мая корреспондент «РИА Новости» (входит в холдинг «Россия сегодня)» попал под обстрел, когда ехал в легковом автомобиле по трассе Рубежное — Старобельск, передавало агентство. По словам журналиста, машина сбавила скорость, чтобы снять сгоревший танк на обочине. Через несколько секунд в 30 м от машины взорвалась граната, а после того как водитель ускорился, там же взорвались еще две гранаты, утверждал он.

Сотрудник агентства предположил, что обстрел велся из подствольного гранатомета. Никто не пострадал.