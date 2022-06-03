Новый глава МЧС прибыл на место пожара в московском бизнес-центре

Пожар в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» на западе Москвы начался несколькими часами ранее

Глава МЧС Александр Куренков (в центре) (Фото: МЧС России)

Глава МЧС России Александр Куренков прибыл на место пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» на западе Москвы, сообщили в Telegram-канале ведомства.

«Куренков прибыл на место пожара на ул. Горбунова, 2 в Москве», — говорится в сообщении.

По словам источника РБК, там же находится замглавы МЧС Илья Денисов.

Пожар в московском офисном центре «Гранд Сетунь Плаза» начался утром 3 июня. Пожару присвоили четвертый ранг из пяти возможных, сообщил ТАСС источник в экстренных службах. По данным собеседника агентства, горят четыре этажа здания. Движение по примыкающим к бизнес-центру улицам ограничено.

Как рассказали РБК в МЧС, сообщение о пожаре поступило в 09:31. «По прибытии первых подразделений было установлено, что происходит возгорание в административном здании. По предварительной информации, пострадавших нет, площадь пожара составляет 1 тыс. кв. м. На месте работают 180 человек и 41 единица техники», — уточнили в ведомстве.

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По словам источника «Интерфакса», 15 человек могут быть заблокированы огнем на верхних этажах здания. Другой источник уточнил агентству, что в качестве основной причины пожара рассматривается короткое замыкание.

Александр Куренков был назначен главой МЧС 25 мая. Ранее его кандидатуру единогласно поддержали в Совете Федерации.



Предыдущий глава МЧС Евгений Зиничев погиб в сентябре 2021 года в Путоранском заповеднике в Красноярском крае, где он находился с рабочим визитом. Врио министра был назначен Александр Чуприян: по данным источника РБК, он останется на должности первого заместителя.