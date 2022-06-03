В Москве загорелся бизнес-центр «Гранд Сетунь плаза»

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В Москве в офисном центре «Гранд Сетунь плаза» произошел пожар, сообщили РБК в пресс-службе столичного управления МЧС.

«У нас подразделение сейчас работает по адресу: улица Горбунова, дом 2, строение 3. Площадь пожара устанавливается. По пострадавшим сведений пока к нам не поступало», — говорится в сообщении.

По словам источника «Интерфакса», люди могут быть заблокированы огнем на верхних этажах здания.

РБК обратился за комментарием в бизнес-центр «Гранд Сетунь Плаза».

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