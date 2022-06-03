Общество ,
0
В Москве загорелся бизнес-центр «Гранд Сетунь плаза»
В Москве в офисном центре «Гранд Сетунь плаза» произошел пожар, сообщили РБК в пресс-службе столичного управления МЧС.
«У нас подразделение сейчас работает по адресу: улица Горбунова, дом 2, строение 3. Площадь пожара устанавливается. По пострадавшим сведений пока к нам не поступало», — говорится в сообщении.
По словам источника «Интерфакса», люди могут быть заблокированы огнем на верхних этажах здания.
РБК обратился за комментарием в бизнес-центр «Гранд Сетунь Плаза».
Материал дополняется