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Пандемия коронавируса ,  
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Глава Подмосковья объяснил сохранение ограничений «зыбкостью» ситуации

Губернатор Московской области заявил о необходимости соблюдать карантинные меры, несмотря на стабилизацию положения с коронавирусом в регионе. Он также отметил, что многие жители нарушают предписания властей
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Несмотря на то что ситуация с коронавирусом в Московской области стабилизировалась, положение остается неустойчивым, заявил глава региона Андрей Воробьев.

«У нас ситуация стабилизировалась, об этом сейчас все говорят, но вот эта стабилизация очень зыбкая. Коэффициент распространения сегодня балансирует [на уровне] 0,85‒0,92, а хотелось бы меньше», — сказал губернатор в эфире телеканала «Россия 24» (цитата по ТАСС).

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Профилактические меры, по его словам, нужно соблюдать и в дальнейшем, однако многие жители игнорируют их. «Это люди, которые думают, что они никогда не столкнутся ни с ИВЛ, ни с врачом-реаниматологом или инфекционистом. Наша главная задача — все-таки просить, убеждать», — добавил Воробьев.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, Московская область занимает второе место в стране по уровню распространения инфекции. На 3 июня в области выявлено более 41 тыс. заразившихся, от COVID-19 умерли 515 человек.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Власти постепенно снимают ограничения, введенные для борьбы с эпидемией. С 23 мая в области не действует система пропусков, с 3 июня при соблюдении определенных условий разрешено работать предприятиям индивидуального обслуживания жителей, в том числе химчисткам, салонам красоты, саунам и соляриям площадью до 400 кв. м.

Все эти организации должны работать в соответствии с новым отраслевым стандартом, разработанным Роспотребнадзором, а о своей готовности к возобновлению деятельности владельцы предприятий обязаны сообщить в подмосковный Минсельхозпрод и администрацию муниципального образования.

Также власти решили открыть религиозные организации. Как ранее объяснял митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, на первом этапе снятия ограничений верующим будет разрешено приходить туда в небогослужебное время, а службы будут проводиться на открытом воздухе около храмов при соблюдении социальной дистанции.

Губернатор также допустил, что торговые центры могут открыться на следующем этапе смягчения ограничений.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Владислав Гордеев
Теги: коронавирус, Московская область, Андрей Воробьев
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