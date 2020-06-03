Глава Подмосковья объяснил сохранение ограничений «зыбкостью» ситуации

Губернатор Московской области заявил о необходимости соблюдать карантинные меры, несмотря на стабилизацию положения с коронавирусом в регионе. Он также отметил, что многие жители нарушают предписания властей

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Несмотря на то что ситуация с коронавирусом в Московской области стабилизировалась, положение остается неустойчивым, заявил глава региона Андрей Воробьев.

«У нас ситуация стабилизировалась, об этом сейчас все говорят, но вот эта стабилизация очень зыбкая. Коэффициент распространения сегодня балансирует [на уровне] 0,85‒0,92, а хотелось бы меньше», — сказал губернатор в эфире телеканала «Россия 24» (цитата по ТАСС).

Профилактические меры, по его словам, нужно соблюдать и в дальнейшем, однако многие жители игнорируют их. «Это люди, которые думают, что они никогда не столкнутся ни с ИВЛ, ни с врачом-реаниматологом или инфекционистом. Наша главная задача — все-таки просить, убеждать», — добавил Воробьев.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, Московская область занимает второе место в стране по уровню распространения инфекции. На 3 июня в области выявлено более 41 тыс. заразившихся, от COVID-19 умерли 515 человек.