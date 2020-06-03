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Пандемия коронавируса ,  
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Минздрав расширил список первых симптомов коронавируса

Среди первых признаков инфицирования может быть сыпь на коже, сообщил Минздрав. Ведомство пришло к такому выводу, изучив опыт специалистов, которые наблюдали за течением болезни у пациентов
Фото: Антон Подгайко / ТАСС
Фото: Антон Подгайко / ТАСС

Поражения кожи у человека могут быть первыми признаками начала коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом говорится в седьмой версии методических рекомендаций Минздрава по профилактике и лечению заболевания.

В документе говорится, что к такому выводу медики пришли, проанализировав описания клинических кожных сыпей у больных COVID-19, а также собственный опыт наблюдения за тем, как болезнь проходит у пациентов в России.

Ведомство отметило, что дерматозы и кожные сыпи можно разделить на семь групп в зависимости от механизма их развития. Одной из основных задач министерство назвало дифференциальную диагностику поражения кожи при COVID-19 от кожных сыпей, которые могут образоваться по другим причинам.

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Основными симптомами заражения COVID-19, как указывает ведомство, являются высокая температура тела, кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты), одышка, боль в мышцах, утомляемость и ощущение заложенности в грудной клетке. Среди более редких проявлений специалисты назвали боль в горле, насморк, снижение обоняния.

Ведомство также отметило, что у пожилых людей с коронавирусной инфекцией заболевание может протекать атипично: у них могут проявляться нехарактерные симптомы, такие как бред, тахикардия или снижение артериального давления, делирий (нарушение умственных способностей, которое приводит к проблемам с мышлением и ухудшению понимания происходящего), функциональное снижение и конъюнктивит.

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Фото: chemrar.ru

В мае Федеральное медико-биологическое агентство России сообщило, что в ходе лечения пациентов врачи столкнулись с другими случаями нетипичного протекания COVID-19: у двух инфицированных наблюдался серьезный перитонит, который сопровождался острой болью в животе с повышенной температурой.

В конце апреля главный пульмонолог Минздрава и заведующий кафедрой пульмонологии МГМУ им. Сеченова Сергей Авдеев назвал затрудненное дыхание главным симптомом тяжелой формы COVID-19. Одышка свидетельствует о том, что болезнь переходит в тяжелую стадию, при этом инфицированному нужно обратиться за медпомощью и приготовиться к госпитализации, заявил Авдеев.

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Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Наталия Анисимова
Теги: Минздрав, коронавирус, симптомы
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