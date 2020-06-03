Минздрав расширил список первых симптомов коронавируса

Среди первых признаков инфицирования может быть сыпь на коже, сообщил Минздрав. Ведомство пришло к такому выводу, изучив опыт специалистов, которые наблюдали за течением болезни у пациентов

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Поражения кожи у человека могут быть первыми признаками начала коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом говорится в седьмой версии методических рекомендаций Минздрава по профилактике и лечению заболевания.

В документе говорится, что к такому выводу медики пришли, проанализировав описания клинических кожных сыпей у больных COVID-19, а также собственный опыт наблюдения за тем, как болезнь проходит у пациентов в России.

Ведомство отметило, что дерматозы и кожные сыпи можно разделить на семь групп в зависимости от механизма их развития. Одной из основных задач министерство назвало дифференциальную диагностику поражения кожи при COVID-19 от кожных сыпей, которые могут образоваться по другим причинам.

Основными симптомами заражения COVID-19, как указывает ведомство, являются высокая температура тела, кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты), одышка, боль в мышцах, утомляемость и ощущение заложенности в грудной клетке. Среди более редких проявлений специалисты назвали боль в горле, насморк, снижение обоняния.