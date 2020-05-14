Российские специалисты выявили нетипичный симптом коронавируса

Специалисты ФМБА столкнулись с новым вариантом COVID-19, который протекает с клинической картиной серозного перитонита и сопровождается острой болью в животе с повышенной температурой

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Федеральное медико-биологическое агентство России сообщило, что в ходе лечения больных COVID-19 врачи столкнулись со случаями нетипичного протекания болезни. Отчет опубликован на сайте ФМБА.

Наряду с уже известными симптомами COVID-19 у двух пациентов появился симптом «острого живота» наряду с повышенной температурой.

«Данные симптомы являлись показанием для экстренного оперативного вмешательства. Пациентам была выполнена диагностическая лапароскопия, в результате которой была выявлена картина асцита — наличие жидкости (серозный мутный выпот) в брюшной полости. Другие данные за острую хирургическую патологию у обоих пациентов отсутствовали», — говорится в сообщении.

«Таким образом, по результатам обследований двух пациентов можно предполагать новый вариант COVID-19, протекающий с клинической картиной серозного перитонита», — резюмировали специалисты ФМБА.