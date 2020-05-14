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Российские специалисты выявили нетипичный симптом коронавируса

Специалисты ФМБА столкнулись с новым вариантом COVID-19, который протекает с клинической картиной серозного перитонита и сопровождается острой болью в животе с повышенной температурой
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Федеральное медико-биологическое агентство России сообщило, что в ходе лечения больных COVID-19 врачи столкнулись со случаями нетипичного протекания болезни. Отчет опубликован на сайте ФМБА.

Наряду с уже известными симптомами COVID-19 у двух пациентов появился симптом «острого живота» наряду с повышенной температурой.

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«Данные симптомы являлись показанием для экстренного оперативного вмешательства. Пациентам была выполнена диагностическая лапароскопия, в результате которой была выявлена картина асцита — наличие жидкости (серозный мутный выпот) в брюшной полости. Другие данные за острую хирургическую патологию у обоих пациентов отсутствовали», — говорится в сообщении.

«Таким образом, по результатам обследований двух пациентов можно предполагать новый вариант COVID-19, протекающий с клинической картиной серозного перитонита», — резюмировали специалисты ФМБА.

По мнению врачей, воспаление брюшины при COVID-19 происходит из-за системного ответа организма на вирусную инфекцию, «сопровождающегося массивной продукцией цитокинов, гиперактивацией клеток иммунитета и образованием циркулирующих иммунных комплексов, что может приводить к патологическим изменениям в микрососудах и асептическому воспалению некоторых серозных оболочек».

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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1 мая главврач инфекционного центра в Коммунарке Денис Проценко рассказал еще об одном симптоме, который наблюдался у заболевших COVID-19, — кожных высыпаниях. «Высыпания достаточно разнообразны. В первую очередь высыпания на коже кистей и живота», — сказал Проценко. Он указал, что такие симптомы обнаружили у большинства заболевших, поступивших в больницу.

До этого главный пульмонолог Минздрава России и заведующий кафедрой пульмонологии МГМУ им. Сеченова Сергей Авдеев назвал главным симптомом тяжелой формы заболевания COVID-19 затрудненное дыхание. По его словам, одышка свидетельствует о переходе болезни в тяжелую стадию, при ее появлении необходимо обратиться за медицинской помощью и приготовиться к госпитализации.

Основными симптомами заражения коронавирусом, как указано на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией, являются высокая температура тела, кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты), одышка, боль в мышцах и утомляемость. Среди более редких проявлений специалисты назвали головную боль, заложенность грудной клетки, кровохарканье, диарею, тошноту и рвоту.

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Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Владислав Гордеев
Теги: коронавирус, лечение, симптомы
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