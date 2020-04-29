В Минздраве назвали самый главный симптом тяжелой формы коронавируса

Самым главным симптомом коронавируса, протекающего в тяжелой форме, является одышка, а не температура и кашель. Такое мнение в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» выразил главный пульмонолог Минздрава России и заведующий кафедрой пульмонологии МГМУ им. Сеченова Сергей Авдеев.

«Нехватка воздуха сигнализирует о более тяжелой форме заболевания», — пояснил он. По словам Авдеева, в данной ситуации необходимо будет обратиться за медицинской помощью и быть готовым к госпитализации.

Пульмонолог также посоветовал пациентам следить за своими ощущениями, чтобы не пропустить начало осложнений. Авдеев отметил, что чаще коронавирус протекает в легкой форме, чем в тяжелой.

По его словам, госпитализация требуется не всем зараженным. Большинство пациентов могут успешно находиться дома и могут справиться с заболеванием самостоятельно.

Как ранее сообщила замммэра Москвы Анастасия Ракова, за последнюю неделю в Москве увеличилось число госпитализаций больных с пневмонией на 70%. Ракова также отметила, что власти намерены увеличить количество коек, на которых размещают зараженных коронавирусом, до 27-28 тыс.

За прошедшие сутки в Москве умерли от коронавируса 67 человек, что стало рекордным показателем по числу погибших в столице с начала пандемии. Таким образом, общее количество погибших от вируса достигло 546 человек.