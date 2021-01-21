Первые морды: домашние животные лидеров государств
В Белом доме спустя четыре года вновь появятся домашние животные — две немецкие овчарки Чемпион и Мейджор нового президента США Джо Байдена. Его предшественник Дональд Трамп не заводил домашних животных, чем прервал многолетнюю традицию. У других мировых лидеров тоже были или есть питомцы. Животные первых лиц государств — в фотогалерее РБК
У Джо Байдена две немецкие овчарки. Избранный президент США рассказывал, что у него еще в детстве были собаки такой породы.
Чемпион появился у четы Байденов 12 лет назад, незадолго до того, как Байден стал вице-президентом. Имя было выбрано неслучайно — отец Джозефа Байдена говорил ему: «Вставай, чемпион», когда он чувствовал себя подавленным. Мейджор сильно моложе — он попал в семью в 2018 году из приюта для бездомных собак Делавэрской гуманистической ассоциации.
Нынешний российский президент среди всех домашних животных предпочитает собак. В 1999 году его тогдашняя супруга Людмила купила той-пуделя Тосю. Через некоторое время у Тоси родился щенок Родео. Самой известной собакой президента была лабрадор Кони. Щенка в 2000 году ему подарил занимавший тогда пост главы МЧС Сергей Шойгу. Кони умерла в 2014 году.
В 2010 году, после переговоров по газопроводу «Южный поток», премьер-министр Болгарии Бойко Борисов подарил Владимиру Путину щенка болгарской овчарки. Имя выбирали через открытый конкурс: выиграл пятилетний Дима Соколов, который предложил назвать собаку Баффи.
В декабре 2016 года Путин показал японским журналистам свою собаку Юмэ (на фото), которую ему подарила японская префектура Акита в 2012 году. Порода акита-ину признана национальным достоянием Японии.
У бывшего президента США Барака Обамы и его жены Мишель две португальские водяные собаки, Бо и Санни
В списке питомцев бывшего президента США Джорджа Буша-младшего — три собаки, кошка и даже корова, которая жила на ранчо в Техасе. В 2013 году в возрасте 12 лет умерла одна из его собак, шотландский терьер Барни. «Барни был рядом со мной в течение наших восьми лет в Белом доме. Он никогда не обсуждал политику и всегда был верным другом», — заявил Буш после смерти собаки.
В 2014 году бывшему президенту Франции Франсуа Олланду подарили щенка лабрадора. Подарок сделал Фонд французских ветеранов Монреаля в знак благодарности за встречу во время визита главы государства в Канаду. Олланд назвал щенка Philae, в честь космического аппарата, незадолго до этого приземлившегося на поверхность кометы Чурюмова — Герасименко.
У еще одного экс-президента Франции, Жака Ширака, была мальтийская болонка по кличке Сумо. В 2009 году СМИ сообщили, что, после того как он оставил пост главы государства и покинул президентскую резиденцию, собака стала агрессивной и за короткий промежуток времени трижды укусила хозяина. После этого было принято решение отправить ее на ферму в одной из французских деревень.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко — большой любитель животных. В ноябре 2016 года он рассказал о своих домашних питомцах: по словам белорусского лидера, у него живут три кошки и много других животных. «Ой, у меня всех очень много. Есть страусы, индоутки, утки, 25 гусят, куры китайские, куры обычные, индюки — штук десять, кролики — раньше их было много, но раздал, осталось около 20, я их не ем — не дай бог, ребенок увидит, десять коров, козы, овцы, 7–8 лошадей. Еще у меня четыре собаки: две лайки, лабрадор, немецкая овчарка», — рассказывал Лукашенко.
Первого корги Елизавете II подарили в 18 лет. Собака по имени Сьюзан прожила почти 15 лет. Вообще у британской королевы за все время было около 30 собак.