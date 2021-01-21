Первые морды: домашние животные лидеров государств

Собаки Джо Байдена

У Джо Байдена две немецкие овчарки. Избранный президент США рассказывал, что у него еще в детстве были собаки такой породы.

Чемпион появился у четы Байденов 12 лет назад, незадолго до того, как Байден стал вице-президентом. Имя было выбрано неслучайно — отец Джозефа Байдена говорил ему: «Вставай, чемпион», когда он чувствовал себя подавленным. Мейджор сильно моложе — он попал в семью в 2018 году из приюта для бездомных собак Делавэрской гуманистической ассоциации.