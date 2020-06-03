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Пандемия коронавируса ,  
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В России за сутки выявили 8536 случаев заражения коронавирусом

Из новых случаев заражения коронавирусом больше всего — 1842 — обнаружили в Москве. В то же время для столицы это число стало минимальным с середины апреля. Всего же в России коронавирус выявили у 432,2 тыс. человек
Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Максим Шеметов / Reuters

За последние сутки в России зарегистрировали еще 8536 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Всего с начала пандемии в России COVID-19 выявили у 432,2 тыс. человек.

Новые случаи заражения обнаружили в 84 регионах страны. Без симптомов заболевание протекает у 38,5% инфицированных, выявленных за прошедшие сутки.

Больше всего случаев заражения обнаружили в Москве — 1842. В то же время для столицы такое число заболевших COVID-19 стало минимальным с 16 апреля. Следом за Москвой, по данным ежедневной статистики, идут Подмосковье и Санкт-Петербург — 736 и 380 новых заразившихся соответственно. Также более 300 случаев за сутки выявили в Свердловской (357) и Нижегородской (347) областях.

В Москве число вылечившихся от коронавируса превысило 90 тыс.
Общество
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Умерли в России за прошедшие сутки 178 заразившихся COVID-19, общее число жертв заболевания в стране превысило 5,2 тыс. Выздоровели за день 8,9 тыс. человек, за все время пандемии — 195,9 тыс.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, массовая вакцинация от коронавируса в России может начаться уже осенью, однако до этого жителям нужно «жить с учетом тех рисков, которые несет инфекция».

О том, что власти Москвы рассчитывают осенью получить первые партии препарата против COVID-19, сообщил и мэр города Сергей Собянин. Вакцина, по его словам, станет «основой безопасности, эффективной борьбы с коронавирусом», однако пока препарат не поступит, «все равно придется обеспечивать специальный режим самосохранения граждан, аккуратного введения хозяйства работающих предприятий, транспорта».

В то же время Собянин отметил, что Москва «все больше и больше раскрывается», избавляясь от ограничений, так что уже 80% ее экономики начинают работу «в нормальном штатном режиме».

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<300
0
<500
0
<1000
0
<5000
0
от 5000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Виктория Полякова
Теги: коронавирус, статистика
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