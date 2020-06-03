В России за сутки выявили 8536 случаев заражения коронавирусом

Из новых случаев заражения коронавирусом больше всего — 1842 — обнаружили в Москве. В то же время для столицы это число стало минимальным с середины апреля. Всего же в России коронавирус выявили у 432,2 тыс. человек

Фото: Максим Шеметов / Reuters

За последние сутки в России зарегистрировали еще 8536 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Всего с начала пандемии в России COVID-19 выявили у 432,2 тыс. человек.

Новые случаи заражения обнаружили в 84 регионах страны. Без симптомов заболевание протекает у 38,5% инфицированных, выявленных за прошедшие сутки.

Больше всего случаев заражения обнаружили в Москве — 1842. В то же время для столицы такое число заболевших COVID-19 стало минимальным с 16 апреля. Следом за Москвой, по данным ежедневной статистики, идут Подмосковье и Санкт-Петербург — 736 и 380 новых заразившихся соответственно. Также более 300 случаев за сутки выявили в Свердловской (357) и Нижегородской (347) областях.

Умерли в России за прошедшие сутки 178 заразившихся COVID-19, общее число жертв заболевания в стране превысило 5,2 тыс. Выздоровели за день 8,9 тыс. человек, за все время пандемии — 195,9 тыс.