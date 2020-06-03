В Москве число вылечившихся от коронавируса превысило 90 тыс.

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В столице за последние сутки выздоровели 3385 пациентов с подтвержденным COVID-19, общее число вылечившихся превысило 90 тыс. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает оперативный штаб города.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 3385 человек. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 91654», — сказала Ракова.

По последним данным, с начала эпидемии в Москве коронавирусом заразились 185 374 человека. Из них 2 624 пациента умерли.

Мэр столицы Сергей Собянин ранее заявил, что первые партии вакцины от коронавируса город планирует получить осенью. До тех пор, по его мнению, необходимо продолжать соблюдать «специальный режим самосохранения граждан, аккуратного введения хозяйства работающих предприятий, транспорта».