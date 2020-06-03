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Минобороны перенесло военные сборы студентов

Министерство на фоне эпидемии коронавируса сдвинуло проведение летних военных сборов для студентов. Для разных вузов сборы пройдут в июле—октябре этого года или будут перенесены на следующий, 2021 год
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

На фоне распространения коронавируса Минобороны перенесло проведение летних военных сборов для студентов, традиционно проходящих в июне—августе, на более поздний срок. Об этом говорится в сообщении ведомства, передает «РИА Новости».

«Министерством обороны <...> скорректированы сроки проведения учебных сборов по программам военной подготовки с учащимися вузов. Основная часть учебных сборов перенесена на более поздний срок — июль—октябрь 2020 года, а в некоторых вузах сроки их проведения перенесены на 2021 год», — сообщили в министерстве.

Перед направлением на военные сборы студенты пройдут медосмотры в военных комиссариатах на предмет отсутствия медицинских противопоказаний. Осмотр будет проводиться с соблюдением комплекса мер по борьбе с распространением COVID-19.

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Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Ранее Московский государственный университет (МГУ) имени М.В. Ломоносова сообщил о переносе сроков летних военных сборов из-за пандемии коронавируса в середине мая. Новые сроки утвердит Минобороны.

Несмотря на эпидемию COVID-19, весенний призыв в России начался в срок. Он стартовал 1 апреля и продлится до 15 июля. За это время в армию планируется призвать 135 тыс. человек. Как сообщал глава Минобороны Сергей Шойгу, всех призывников проверят на коронавирус и в армию направят только тех, у кого тест на заболевание будет отрицательным.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Виктория Полякова
Теги: Минобороны, военные сборы
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