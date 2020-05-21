Путин сообщил об отложенном военном призыве для выпускников школ

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Призыв в армию для выпускников школ этого года будет отложен из-за ситуации с коронавирусом, заявил президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в сфере образования. Трансляцию вел телеканал РБК.

«Мы также уже договорились с Министерством обороны отложить призыв на военную службу выпускников школ этого года», — сказал глава государства.

В начале апреля начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов заявил, что выпускников школ освободят от весеннего призыва из-за ситуации с коронавирусом. По его словам, таким образом, у них будет возможность сдать ЕГЭ и поступить в вузы. Он рассказал, что среди 650 тыс. человек, которые вызываются на мероприятия призыва, насчитывается 15 тыс. выпускников.

В конце апреля в Минобороны сообщили, что комиссии по весеннему призыву на срочную службу начнут работать 6 мая из-за ситуации с инфекцией. В ведомстве отметили, что отправлять новобранцев на военную службу начнут после 20 мая.