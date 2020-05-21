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Путин сообщил об отложенном военном призыве для выпускников школ

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Призыв в армию для выпускников школ этого года будет отложен из-за ситуации с коронавирусом, заявил президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в сфере образования. Трансляцию вел телеканал РБК.

«Мы также уже договорились с Министерством обороны отложить призыв на военную службу выпускников школ этого года», — сказал глава государства.

В начале апреля начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов заявил, что выпускников школ освободят от весеннего призыва из-за ситуации с коронавирусом. По его словам, таким образом, у них будет возможность сдать ЕГЭ и поступить в вузы. Он рассказал, что среди 650 тыс. человек, которые вызываются на мероприятия призыва, насчитывается 15 тыс. выпускников.

В Генштабе сообщили о специальных изоляторах для призывников с COVID-19
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Фото: Global Look Press

В конце апреля в Минобороны сообщили, что комиссии по весеннему призыву на срочную службу начнут работать 6 мая из-за ситуации с инфекцией. В ведомстве отметили, что отправлять новобранцев на военную службу начнут после 20 мая.

В министерстве рассказали, что сотрудников комиссии обеспечили масками и антисептиками, а призывников изучают в удаленном режиме через интернет. Помимо этого призывников с коронавирусом будут помещать в изоляторы, которые оборудовали на сборных пунктах.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Владимир Путин, призыв, выпускники
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