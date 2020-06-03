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Протестующие в Вашингтоне осадили территорию вокруг Белого дома

Несколько тысяч человек собрались на площади Лафайет для мирного протеста. Позже часть из них направилась к Капитолию. Полиция не предпринимает никаких действий против демонстрантов
Фото: Jonathan Ernst / Reuters
Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Участники массовых протестов против полицейского произвола в США осадили территорию вокруг Белого дома в Вашингтоне, несмотря на введенный комендантский час. Об этом сообщает Washington Post.

Комендантский час в городе ввели с 19:00 2 июня (2:00 3 июня мск). Однако на площади Лафайет перед администрацией президента США продолжили собираться люди. Газета насчитала на площади несколько тысяч митингующих. Полиция не предпринимает никаких действий против них.

Отмечается, что генпрокурор США Уильям Барр распорядился, чтобы сотрудники правоохранительных органов расширили периметр безопасности вокруг Белого дома.

Трамп похвалил себя за подавление протестов в Вашингтоне и Миннеаполисе
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Фото: Drew Angerer / Getty Images

Около 20:00 по местному времени (3:00 мск 3 июня) толпа на площади Лафайет разделилась: около трети протестующих остались возле резиденции главы государства, остальные же двинулись по направлению к Капитолию.

По данным Washington Post, участники шествия скандировали лозунги «Мирный протест» и пресекали попытки конфликта с правоохранительными органами.

Днем ранее полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули для разгона демонстрантов в Вашингтоне. Президент Дональд Трамп похвалил их за решительные действия.

Беспорядки на улицах американских городов. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Массовые акции протеста и беспорядки начались в десятках американских городов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота).

Темнокожего мужчину задержала полиция по подозрению в использовании фальшивых купюр. Во время ареста один из сотрудников правоохранительных органов надавил ему коленом на горло и не реагировал на слова Флойда «Я не могу дышать». Позже мужчина скончался в больнице.

В результате инцидента массовые демонстрации переросли в беспорядки и грабежи по всей стране. В 40 городах ввели комендантский час. По данным Associated Press, в ходе столкновений протестующих с полицией и войсками Национальной гвардии погибли не меньше 11 человек.

Автор: Михаил Котляр
Теги: США, протесты, Белый дом
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