Протестующие в Вашингтоне осадили территорию вокруг Белого дома

Несколько тысяч человек собрались на площади Лафайет для мирного протеста. Позже часть из них направилась к Капитолию. Полиция не предпринимает никаких действий против демонстрантов

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Участники массовых протестов против полицейского произвола в США осадили территорию вокруг Белого дома в Вашингтоне, несмотря на введенный комендантский час. Об этом сообщает Washington Post.

Комендантский час в городе ввели с 19:00 2 июня (2:00 3 июня мск). Однако на площади Лафайет перед администрацией президента США продолжили собираться люди. Газета насчитала на площади несколько тысяч митингующих. Полиция не предпринимает никаких действий против них.

Отмечается, что генпрокурор США Уильям Барр распорядился, чтобы сотрудники правоохранительных органов расширили периметр безопасности вокруг Белого дома.

Около 20:00 по местному времени (3:00 мск 3 июня) толпа на площади Лафайет разделилась: около трети протестующих остались возле резиденции главы государства, остальные же двинулись по направлению к Капитолию.