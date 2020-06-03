Главы российских театров назвали минусы шахматной рассадки зрителей
Рассадка в шахматном порядке будет невыгодна для экономики театров и не найдет понимания у зрителей театров, считают одни директора учреждений, другие называют меру вынужденной. С такой идеей ранее выступило Министерство культуры
Зрительный зал Берлинского театра «Берлинер Ансамбль», после удаления мест
(Фото: Fabrizio Bensch / Reuters)
Рассадка зрителей театров в шахматном порядке будет невыгодна для экономики театров, а зрители так садиться не будут. Об этом РБК сообщили директора театров. С идеей сажать зрителей в таком порядке для открытия театров ранее выступила министр культуры Ольга Любимова.
«Одна из мер, которые будут обсуждаться с Роспотребнадзором, — так называемый шахматный порядок. Эта практика уже мировая, она рассматривается <...> теперь и в России», — говорила она. По ее словам, эта мера необходима для открытия театров в сентябре. Конкретный набор рекомендаций для театров еще разрабатывается Минкультуры для направления на утверждение в Роспотребнадзор.
По словам директора театра «Ленком» Марка Варшавера, он «категорически против этого предложения». «Не понимаю опыт зарубежных деятелей, которые предлагают «шахматную доску». Есть экономика театра, нам нужно продолжать жить. Тем более в Ленкоме 625 мест. Есть театры, в которых больше тысячи. И как быть на сцене актерам? Тоже в шахматной рассадке? Здесь есть некая непродуманность», — сказал он.
Художественный руководитель Ярославского театра драмы имени Ф. Волкова Сергей Пускепалис заявил, что идея шахматной рассадки в зале является «искренним и горячим желанием Министерства культуры как можно быстрее запустить работу учреждений». «Мне кажется, чисто образно это абсурд. Дело даже не в материальном вопросе. Люди шахматно рассаживаться не будут, а мы галочку поставим. А как они будут в фойе проходить и через билетный контроль? Все-таки эта такая история, которая предполагает общность — люди вместе, сходили в буфет, съели бутерброд, выпили кофе, посмотрели спектакль. Я полностью разделяю желание Минкульта как можно быстрее хоть как-то ввести в работу наши учреждения, но, на мой взгляд, это немного нелепая история», — отметил Пускепалис.
Рассадка зрителей в шахматном порядке будет «малоприятным зрелищем», но к нему надо относиться спокойно, как к временным мерам, сказал РБК художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин. «Безусловно, в начале и речи о полном зале не идет. Это будет порционно, до какой степени — надо обсуждать. Если в почти тысячном зале будет сидеть 200–250 человек — это плохо, надо доводить хотя бы до 400. Если не до 50% заполняемости, то хотя бы до 40%, чтобы в партере было ощущение зрителя», — сказал он. По словам Фокина, «лучше играть для малого количества зрителей, чем просто в пустом зале».
Шахматная рассадка вводится для безопасности людей, и «мы это понимаем», заявила РБК директор Государственного театра наций Мария Ревякина. Однако она напомнила, что «рассадка в шахматном порядке для малых сцен сложная». «В руководстве Роспотребнадзора значится дистанция 1,5 метра — это через два кресла. Таким образом. на малой сцене останется 30 человек из 120 — это плохо. На основной сцене, допустим, 150 человек — это тоже не очень хорошо. Все зависит от того, какая социальная дистанция будет обозначена для зрителя — если через кресло, т.е. 50% заполняемость зала, то будет нормально», — сказала она.
В поэтапном плане открытия театров, который уже разработали в Минкультуры, среди мер предосторожности упоминается не только особая рассадка зрителей, но и временное закрытие буфетов.
По мнению Марка Варшавера, зрителю необходимо посещение буфета в театре. «Безусловно, для зрителя приход в театр не так част, и для их посещения театра нужно и посещение буфета в антракте. Кто-то приходит после работы и не успел перекусить. Не получить чашку кофе и бутерброд для зрителя будет не очень приятно, в этом есть что-то негативное. Лучше открыть театры тогда, когда будет возможность без «шахматных досок» и с буфетами, чтобы зрители опять вернулись в любимые театры, чтобы им давали полный комплект услуг», — заключил он.
Мария Ревякина заявила, что понимает стремление Минкульта обеспечить безопасность людей. Она пояснила, что все буфеты в театре частные и находятся в ведении арендаторов. «На время коронавируса у нас приостановлены все договоры аренды. Это их убыток. Проблема в том, что зритель, пришедший в театр, может быть голоден и хотеть пить. Если Роспотребнадзор установит правила, то тогда, видимо, можно будет продавать воду и больше ничего», — уточнила директор театра.
Виктор Рыжаков назвал закрытие буфетов «самой меньшей из проблем». «Театр, как и другие учреждения культуры, всегда был наиболее уязвимой с экономической точки зрения структурой. Пандемия коронавируса поставила под угрозу существование многих театральных компаний — прежде всего, маленьких, региональных. Без государственной и меценатской поддержки справиться невозможно: спектакли отменены, билеты не продаются, доход театра равен нулю. Вот такая простая формула. <...>. Мы следим за опытом зарубежных коллег, рассматриваем разные форматы работы на будущий сезон, но, конечно, ничто не способно заменить тот непосредственный, безусловный контакт художника и зрителя, в котором и рождается театр», — заявил Рыжаков.
Вопрос буфета, по словам Валерия Фокина, стоит не на первом месте, и некоторое время без него можно обойтись. «Здесь надо думать. Возможно, обычный буфет стоит заменить отдельной одноразовой посудой, запечатанными бутербродами и напитками, предусмотреть какие-то меры предосторожности, и, безусловно, чтобы все находились в перчатках. Важно сделать первый шаг, чтобы зритель начал возвращаться в театр», — резюмировал он.
Первые ограничения в связи с эпидемией коронавируса для подведомственных учреждений Министерство культуры ввело 16 марта. Тогда оно выпустило рекомендации приостановить проведение массовых мероприятий, не использовать аудиогиды или другие устройства, предполагающие контакт с телом. А уже на следующий день, 17 марта, ведомство распорядилось закрыть все театры, кинотеатры, музеи и цирки, которые находятся под его управлением, на неопределенный срок в связи с эпидемией коронавируса.
Открыть театры власти планируют в последнюю очередь, на заключительном этапе отмены карантинных мер. Как заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, театры откроются, скорее всего, осенью, на последнем этапе. Окончательный вариант рекомендаций, согласованный с Роспотребнадзором, в котором будут указаны меры безопасности для зрителей и артистов, будет готов также ближе к осени, сообщала заместитель министра культуры Алла Манилова. «Летом, в конце июля — начале августа мы направим на согласование в Роспотребнадзор тот вариант рассадки и иных условий санитарной безопасности, который сочтет оптимальным театральное сообщество», — говорила она (цитата по ТАСС).
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Источник: JHU,
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Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом