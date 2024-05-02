В Кургане второй раз за неделю сменили главу города

Антон Науменко (Фото: Муниципальное образование город Курган)

Временно исполняющим обязанности главы города Кургана стал первый заместитель руководителя муниципалитета Антон Науменко, его кандидатуру единогласно поддержали депутаты местной думы, сообщила пресс-служба администрации города.

Ранее он также возглавлял управление по обеспечению деятельности правительства Курганской области, «хорошо проявил себя в работе по укреплению защитных сооружений города Кургана», отметили в администрации.

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Отсутствию действующего главы города в Кургане удивился президент России Владимир Путин на совещании по ликвидации последствий паводков 24 апреля. Он спросил у Анастасии Аргышевой, временно исполняющей тогда обязанности мэра города, где же его глава. После этого на совещании возникла пауза. Президенту пояснили, что действующего мэра у миниципалитета нет с января. Президент порекомендовал «проводить соответствующие мероприятия, выборы организовать».

Мэр Кургана Елена Ситникова ушла в отставку в январе этого года после возбуждения уголовного дела о халатности. Ее обязанности временно исполняла Аргышева, однако и она покинула пост по собственному желанию 27 апреля. Руководство городом приняла ее заместитель — директор департамента социальной политики Юлия Гурьянова.

По мнению председателя городского парламента Игоря Прозорова, с учетом управленческого и административно-хозяйственного опыта Науменко, а также деятельности во время паводка «его работа на должности временно исполняющего полномочия главы города будет конструктивной и пойдет на пользу городу».