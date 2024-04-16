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Мэр Орска объяснил переезд сына в Саудовскую Аравию

Мэр Орска объяснил переезд сына в Саудовскую Аравию приглашением на работу
Василий Козупица
Василий Козупица (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Мэр Орска Василий Козупица ответил на сообщения о переезде его сына Николая в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и покупку им квартиры в Дубае. Видеообращение градоначальника опубликовало местное издание «Урал56». Он уехал не в ОАЭ, а в Саудовскую Аравию, вместе с семьей, так как получил приглашение на новую работу, объяснил мэр.

«Там, кстати, тоже не мед, там очень жарко и очень сложный климат. Он сейчас там работает. Я горжусь тем, что мои дети всего добиваются сами, и я никогда этого не скрывал», — добавил мэр Орска.

Козупица рассказал, что его сын, по профессии инженер-геолог, десять лет проработал на Сахалине.

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Сообщение, что сын Козупицы месяц назад приобрел квартиру в Дубае и переехал туда, ранее опубликовали сторонники Алексея Навального.

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Теги
Саудовская Аравия город Орск Дубай Оренбургская область ОАЭ переезд
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