Адвокат блогера Митрошиной опровергла данные о погашении долга в ₽120 млн

Александра Митрошина (Фото: alexandramitroshina / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Информация о выплате блогером Александрой Митрошиной долга в размере 120 млн руб. не соответствует действительности, сообщила РБК ее адвокат Алиса Волхова.

«Уголовное дело находится на стадии следствия», — сказала Волхова.

О том, что Митрошина, которую подозревают в уклонении от уплаты налогов, выплатила долг, ранее сообщили источники «РИА Новости» и РЕН ТВ.

РБК направил запрос в пресс-службу ФНС.

21 марта Следственный комитет завел уголовное дело в отношении Митрошиной по ч. 2 ст. 198 УК (уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере), у нее дома прошли обыски.

По данным следствия, девушка с октября 2020 года по май 2022 года, когда использовала упрощенную систему налогообложения, получила от продажи курсов по самообразованию больший доход, чем было предусмотрено лимитом (лимит — не более 150 млн руб. в год). При этом блогер не перешла на общую систему налогообложения и не стала платить предусмотренные в таком случае Налоговым кодексом НДФЛ и НДС, а использовала контролируемые и аффилированные с ней ИП для перевода средств, считают в СК.

Сама Митрошина в июне 2022 года сообщала, что налоговая в России обвиняет ее в неуплате более 200 млн руб. «Что я буду делать? Оплачивать. Действовать в рамках закона, каким бы он ни был. Не пытаясь «порешать» вопрос и избежать оплаты. Теперь точно начинаю с нуля», — заявила она.