Путин назвал Юдашкина настоящим творцом и талантливым художником

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 3 мая
EUR ЦБ: 87,66 (-0,72) Инвестиции, 02 мая, 16:19 Курс доллара на 3 мая
USD ЦБ: 79,96 (-0,55) Инвестиции, 02 мая, 16:19
СВО непреодолимой силы: как бизнесмены в судах ссылаются на спецоперацию Pro, 10:38
«Красный режим»: куда в России вернулась корь и как с ней борются регионы Общество, 10:30
Военная операция на Украине. Главное Политика, 10:30
Минобороны сообщило об уничтожении самолета Украины российским Су-35 Политика, 10:28
В «Авито» назвали города, где сильнее всего замедлились продажи жилья Недвижимость, 10:24
Правительство упростило выдачу Fan ID детям, инвалидам и пенсионерам Спорт, 10:23
Дом моды Зайцева назвал дату прощания с модельером Общество, 10:23
Спите по 8 часов, но не высыпаетесь?
На интенсиве РБК Pro вы узнаете, как улучшить качество сна и с легкостью вставать по утрам
Прокачать навык
Почему мировой рынок продовольствия оказался бессилен перед пандемией Pro, 10:14
Рогов сообщил об ударе по месту подготовки ВСУ в Запорожье Политика, 10:08
Как посчитать свой кредитный рейтинг и рефинансировать займы РБК и банк Ренессанс, 10:06
Собянин сообщил о расширении программы реновации в Москве Город, 10:01
Пожар на нефтебазе в поселке Волна Краснодарского края. Видео Политика, 10:01
Цены на авто в России снова выросли. Какие модели подорожали сильнее Авто, 10:00
Нефтяной резервуар на Кубани загорелся из-за беспилотника Общество, 09:58
Общество ,  
0 

Путин назвал Юдашкина настоящим творцом и талантливым художником

Путин назвал Юдашкина талантливым художником и выразил соболезнования его близким
Путин выразил соболезнование семье и близким Юдашкина. Модельер никогда не выбирал «проторенной дороги» и своей работой «задавал высочайшую планку мастерства», отметил президент
Валентин Юдашкин, архивное фото
Валентин Юдашкин, архивное фото (Фото: Антон Голубев / Reuters)

Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким модельера Валентина Юдашкина, сообщается на сайте Кремля.

Юдашкин был «блестящим профессионалом», «очень доброжелательным и обаятельным человеком», отметил президент. По его словам, модельер никогда не выбирал «проторенные дороги» и своей работой «задавал высочайшую планку мастерства».

«Талантливый художник и настоящий творец, Валентин Абрамович всегда был полон новых, интересных идей и замыслов. Таким он и останется в памяти родных, близких, коллег и друзей», — заключил Путин.

Юдашкин умер 2 мая в возрасте 59 лет. С 2016 года он боролся с онкологическим заболеванием. Прощание с модельером пройдет в субботу, 6 мая, на Троекуровском кладбище.

Юдашкин был одним из самых известных российских кутюрье. Его работы можно увидеть в Музее костюма Лувра в Париже и Государственном историческом музее, а модный дом Valentin Yudashkin стал первым брендом российской индустрии моды, который приняли во Французскую федерацию высокой моды, прет-а-порте и модельеров. Юдашкин создавал форму для российской олимпийской сборной, а также работал над обмундированием российской армии.

О смерти Юдашкина стало известно через два дня, после того как скончался другой российский модельер — Вячеслав Зайцев. Историк моды Александр Васильев предложил создать национальный музей моды, чтобы увековечить их память.

Читайте на РБК Pro
Уехали из России и добились успеха: 6 историй предпринимателей-эмигрантов
Что такое альбинизм и как он влияет на качество жизни
«6 типов гениев»: как перестать страдать на работе и найти свое призвание
«Получаем смешанные сигналы». Кто выиграет от банковского кризиса в США
Авторы
Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
Валентин Юдашкин Владимир Путин соболезнования модельер
Материалы по теме
Ахмадуллина назвала Юдашкина трудоголиком и отражением постперестройки
Общество
Галкин пожелал «легкого путешествия» умершему модельеру Юдашкину
Общество
Модельер Котегова назвала Юдашкина достоянием России
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter