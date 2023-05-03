Путин назвал Юдашкина настоящим творцом и талантливым художником
Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким модельера Валентина Юдашкина, сообщается на сайте Кремля.
Юдашкин был «блестящим профессионалом», «очень доброжелательным и обаятельным человеком», отметил президент. По его словам, модельер никогда не выбирал «проторенные дороги» и своей работой «задавал высочайшую планку мастерства».
«Талантливый художник и настоящий творец, Валентин Абрамович всегда был полон новых, интересных идей и замыслов. Таким он и останется в памяти родных, близких, коллег и друзей», — заключил Путин.
Юдашкин умер 2 мая в возрасте 59 лет. С 2016 года он боролся с онкологическим заболеванием. Прощание с модельером пройдет в субботу, 6 мая, на Троекуровском кладбище.
Юдашкин был одним из самых известных российских кутюрье. Его работы можно увидеть в Музее костюма Лувра в Париже и Государственном историческом музее, а модный дом Valentin Yudashkin стал первым брендом российской индустрии моды, который приняли во Французскую федерацию высокой моды, прет-а-порте и модельеров. Юдашкин создавал форму для российской олимпийской сборной, а также работал над обмундированием российской армии.
О смерти Юдашкина стало известно через два дня, после того как скончался другой российский модельер — Вячеслав Зайцев. Историк моды Александр Васильев предложил создать национальный музей моды, чтобы увековечить их память.