В Москве умерли еще 35 пациентов с коронавирусом

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 мая
USD ЦБ: 72,73 (-0,96) Quote, 01 мая, 00:03
Курс евро на 1 мая
EUR ЦБ: 79,12 (-0,93) Quote, 01 мая, 00:03
Ростех заявил о наценках на материалы для средств защиты до 500% Общество, 06:43 Вильфанд перечислил «очаги» теплой погоды в России на предстоящей неделе Общество, 06:40 Посол Украины в Германии предложил Шрёдеру пари на «возвращение» Крыма Политика, 06:11 Трамп заявил о попытке Китая «скрыть ошибку» с коронавирусом Общество, 05:45 МВД Венесуэлы сообщило о предотвращении вторжения боевиков из Колумбии Политика, 05:10 Трамп анонсировал создание в США вакцины от коронавируса до конца года Общество, 04:48 AP узнало о сокрытии Китаем данных по вирусу ради накопления лекарств Общество, 04:02 Трамп заявил об отсутствии данных разведки в США о коронавирусе до января Политика, 03:39 Представитель Ирана в ОПЕК впал в кому Политика, 02:50 Президент Сербии анонсировал отмену введенного из-за вируса режима ЧС Общество, 02:26 Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 3,5 млн человек Общество, 01:54 Эксперт Минздрава обозначил пик эпидемии коронавируса в России Общество, 01:41 В Праге установили доску и памятник бойцам Русской освободительной армии Политика, 01:38 Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии после скандального высказывания Общество, 00:33
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Москве умерли еще 35 пациентов с коронавирусом

Число жертв коронавируса в Москве выросло с 729 до 764 человек. По состоянию на 3 мая в России известно о 134 тыс. случаях заражения, свыше 1,3 тыс. человек умерли
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В Москве скончались еще 35 человек с подтвержденной пневмонией и коронавирусом, сообщил оперативный штаб в своем Telegram-канале. Таким образом, с начала эпидемии в столице умерли 764 заразившихся COVID-19.

За последние сутки в России выявили рекордные 10,6 тыс. заразившихся. Из них более половины — 5,9 тыс. — обнаружили в Москве.

В столице по-прежнему зарегистрировано больше всего случаев заболевания в стране. С начала эпидемии в Москве коронавирус выявили у 68,6 тыс. человек, свыше 7 тыс. пациентов уже выздоровели.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, чтобы столица прошла пик эпидемии, в ней должны заразиться 60% граждан, или 7 млн жителей. Однако он выразил надежду, что этого не произойдет. 

Глава Минздрава заявил о сохранении ряда ограничений до появления вакцины
Общество
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Реальное же количество заболевших COVID-19 в Москве составляет около 2% от общего количества ее жителей, отметил Собянин. По его словам, это минимальный показатель среди мировых городов, которых коснулась пандемия. 

С конца марта в России действует обязательный режим самоизоляции, а в Москве помимо него власти ввели пропускной режим. Несмотря на это, с момента ввода в столице антивирусных ограничений полицейские уже выписали нарушителям более 30 тыс. штрафов, сообщил начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков. Только за 29 апреля за нахождение на улице без особых оснований штрафы получили свыше 1,3 тыс. человек.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Автор: Виктория Полякова
Теги: коронавирус, Москва, смертность
Материалы по теме
Мантуров оценил запасы масок на складах в Москве
Общество
Собянин назвал условия ослабления режима самоизоляции в Москве
Общество
В Москве число умерших с коронавирусом превысило 700 человек
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter