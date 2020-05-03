В Москве умерли еще 35 пациентов с коронавирусом

Число жертв коронавируса в Москве выросло с 729 до 764 человек. По состоянию на 3 мая в России известно о 134 тыс. случаях заражения, свыше 1,3 тыс. человек умерли

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В Москве скончались еще 35 человек с подтвержденной пневмонией и коронавирусом, сообщил оперативный штаб в своем Telegram-канале. Таким образом, с начала эпидемии в столице умерли 764 заразившихся COVID-19.

За последние сутки в России выявили рекордные 10,6 тыс. заразившихся. Из них более половины — 5,9 тыс. — обнаружили в Москве.

В столице по-прежнему зарегистрировано больше всего случаев заболевания в стране. С начала эпидемии в Москве коронавирус выявили у 68,6 тыс. человек, свыше 7 тыс. пациентов уже выздоровели.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, чтобы столица прошла пик эпидемии, в ней должны заразиться 60% граждан, или 7 млн жителей. Однако он выразил надежду, что этого не произойдет.