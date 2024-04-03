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Общество ,  
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Два человека погибли из-за непогоды в Москве

Собянин: из-за штормового ветра в Москве два человека погибли, 15 пострадали
Из-за штормового ветра в столице пострадали 17 человек, двое из них погибли, сообщил мэр. Он добавил, что городские службы принимают меры по ликвидации последствий непогоды
Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»
Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»

Из-за штормового ветра в Москве пострадали 17 человек, двое из них погибли, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в телеграм-канале.

«Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. На данный час городские службы в оперативном режиме принимают все меры по устранению последствий», — написал он.

«Порывы ветра достигали больше 21 м/c. Мы своевременно приняли все меры оповещения. Оперативно были закрыты крупные городские парки и другие открытые общественные места. Сообщения об опасности были на экранах города, табло оповещения ЦОДД и др.», — добавил глава города.

Шквалистый ветер в Москве. Видео
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Утром 3 апреля синоптик Татьяна Позднякова предупредила, что во второй половине дня погода в Москве будет ухудшаться, а рекордно высокая температура снизится.

МЧС выпустило предупреждение о сильном ветре с порывами до 21 м/с и рекомендовало обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не парковать автомобили возле деревьев. Городские службы перевели в режим повышенной готовности. Все московские парки, в том числе зоопарк, закрыли, те же меры приняли в отношении летних веранд.

В Сети появились видео с последствиями шквалистого ветра: падают заграждения, вылетают оконные рамы, а на одну из улиц вынесло туалетную кабинку.

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Сергей Собянин Москва шквалистый ветер погибшие пострадавшие непогода
Сергей Собянин фото

Сергей Собянин

Мэр Москвы
21 июня 1958 года
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