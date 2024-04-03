Два человека погибли из-за непогоды в Москве
Из-за штормового ветра в Москве пострадали 17 человек, двое из них погибли, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в телеграм-канале.
«Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. На данный час городские службы в оперативном режиме принимают все меры по устранению последствий», — написал он.
«Порывы ветра достигали больше 21 м/c. Мы своевременно приняли все меры оповещения. Оперативно были закрыты крупные городские парки и другие открытые общественные места. Сообщения об опасности были на экранах города, табло оповещения ЦОДД и др.», — добавил глава города.
Утром 3 апреля синоптик Татьяна Позднякова предупредила, что во второй половине дня погода в Москве будет ухудшаться, а рекордно высокая температура снизится.
МЧС выпустило предупреждение о сильном ветре с порывами до 21 м/с и рекомендовало обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не парковать автомобили возле деревьев. Городские службы перевели в режим повышенной готовности. Все московские парки, в том числе зоопарк, закрыли, те же меры приняли в отношении летних веранд.
В Сети появились видео с последствиями шквалистого ветра: падают заграждения, вылетают оконные рамы, а на одну из улиц вынесло туалетную кабинку.
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