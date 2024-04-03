Синоптик предупредила об ухудшении погоды в Москве
Максимальная температура в Москве в первой половине дня — это плюс 11-13 градусов, во второй половине погода будет ухудшаться и температура воздуха понизится. Об этом РБК рассказала ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
«У нас начнется адвекция холодного воздуха, потому что мы постепенно начнем переходить в тыловую часть циклона, который сейчас кружит над Тверской областью. Понижение температуры продолжится», — сообщила Позднякова.
Татьяна Позднякова поясняет, «не исключено, что завтра, во второй половине дня, небольшой дождь, который мы ожидаем, будет перемещаться даже с мокрым снегом».
В Москве 2 апреля был установлен новый температурный рекорд, который ранее составлял 17,4 градуса тепла и был установлен в 1951 году. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщал РБК, что в 11 часов на метеостанции ВДНХ в Москве воздух прогрелся до +18,8
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