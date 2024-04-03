МЧС предупредило жителей Москвы о сильном ветре до конца дня

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Сильный ветер с порывами до 21 м/с продлится в Москве до 21:00 вечера. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по Москве.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайшие 1–3 часа с сохранением до 21 часа 3 апреля в Москве ожидается усиление ветра с порывами до 16–21 м/с», — говорится в сообщении.

Ведомство рекомендует в связи с этим воздержаться от внезапных маневров, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не парковать автомобиль возле деревьев.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова сообщила об ухудшении погоды в Москве. Сегодня максимальная температура в Москве в первой половине дня — это +11–13 градусов, во второй половине погода будет ухудшаться и температура воздуха понизится. 4 апреля ожидается во второй половине дня небольшой дождь, который будет перемежаться с мокрым снегом.