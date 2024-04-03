 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Шквалистый ветер в Москве. Видео

Кадры шквалистого ветра в Москве

Шквалистый ветер в Москве. Видео
Video

На Москву обрушился шквалистый ветер: падают заграждения, вылетают оконные рамы, а на одну из улиц вынесло туалетную кабинку. Из-за погодных условий закрыли все парки, а также столичный зоопарк.

МЧС предупредило жителей Москвы о сильном ветре до конца дня
Общество
Фото:Комсомольская Правда / Global Look Press

Запад хочет сохранить поставки оружия Украине со стороны НАТО в случае избрания Трампа

«Роскосмос» показал эскиз российской орбитальной станции. Фото

ФНС заподозрил «Ашан» в неуплате налогов более чем на 100 млн рублей

Washington Post написал, что власти США предупреждали Москву о теракте в «Крокус Сити» за две недели до трагедии

На Тайване произошло сильнейшее за 25 лет землетрясение. Видео

Москва вошла в тройку лидеров по снижению спроса на жилье. Рейтинг

Минпромторг назвал пять самых продаваемых в 2024 году автомобилей в России. Карточки

Forbes назвал богатейших людей России. Список

Все больше стран отказываются принимать карту «Мир». Как платить за границей?

Минфин нарастит покупки валюты и золота. Что будет с рублем в апреле?

Теги
ветер ураган Москва
Материалы по теме
МЧС предупредило жителей Москвы о сильном ветре до конца дня
Общество
Синоптик предупредила об ухудшении погоды в Москве
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 3 апреля
EUR ЦБ: 99,41 (-0,15) Инвестиции, 02 апр, 16:46 Курс доллара на 3 апреля
USD ЦБ: 92,53 (+0,23) Инвестиции, 02 апр, 16:46
Доцента ПГУПС оштрафовали по делу о дискредитации армии Политика, 15:51
Bloomberg узнал об отказе Бразилии от поставок боеприпасов Украине Политика, 15:50
Захарова предложила уточнить у США, кого они предупредили о «Крокусе» Политика, 15:49
В Подольске произошло отключение света из-за ЧП на подстанции Общество, 15:45
Как увеличить продажи новостроек через «Циан» и «Авито» Pro, 15:43
Мишустин выступил против запрета на ведение бизнеса за рубежом Бизнес, 15:38
Шквалистый ветер в Москве. Видео Общество, 15:25
Г. Нахапетян: создание устойчивого бизнеса
Смотрите этот и еще 40+ курсов в опции Уроки Легенд
Подробнее
Экс-главу испанского футбола задержали в аэропорту Мадрида Спорт, 15:18
Sky News узнал об отсутствии у Британии плана на случай войны Политика, 15:16
Суд отказал Okko в удовлетворении иска против «Телеспорт Груп» Спорт, 15:15
«Базальт СПО» выпустила платформу для сборки программного обеспечения Пресс-релиз, 15:12
Собственники подменяют стратегические цели мечтами. Где их ошибка Pro, 15:06
Карты «Мир» перестали работать в Киргизии Финансы, 15:05
Запрет карт «Мир» в Армении МИД расценил как подчинение давлению Запада Политика, 15:00