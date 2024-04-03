В Москве из-за сильного ветра закрыли все парки
Все московские парки закрыли из-за непогоды, сообщает Мосгорпарк. Об открытии парков пресс-служба объявит дополнительно.
Аналогичные публикации ранее появились на страницах Парка Горького и Сокольников.
Агентство «Москва» пишет, что в столице также закрыли летние веранды.
МЧС предупредило, что до 21:00 мск 3 апреля в городе ожидается усиление ветра с порывами до 21 м/с.
Ведомство рекомендовало обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не парковать машины у деревьев.
Городские службы перевели в режим повышенной готовности.
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