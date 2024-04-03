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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Третий фигурант дела о теракте в «Крокусе» обжаловал свой арест

Третий фигурант дела о теракте в «Крокусе» Диловар Исломов обжаловал арест
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Арест оспорил Диловар Исломов, владелец Renault, на котором передвигались исполнители теракта в «Крокусе». Ранее апелляции подали его брат Аминчон и отец Исроил, всех заключили под стражу до 22 мая
Диловар Исломов
Диловар Исломов (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Еще один фигурант дела о теракте в «Крокус Сити Холле» — Диловар Исломов — обжаловал свой арест, следует из данных в картотеке Басманного районного суда. Ранее аналогичные апелляции подали его отец и брат — Исроил и Аминчон Исломовы.

Диловар Исломов был владельцем белого Renault Symbol, на котором передвигались напавшие на «Крокус» террористы. Машину продали в феврале, но страховой полис ОСАГО не был переоформлен, сообщал источник «РИА Новости». Исломов родился в 1999 году в Душанбе, имеет гражданство России. В последнее время он работал таксистом, до этого — в строительной компании в Нижнем Тагиле и на производстве обуви в Твери. Женат, есть ребенок.

Его брату Аминчону 33 года, он также родился в Душанбе и работал водителем автобуса в Твери, писал телеграм-канал «Осторожно, Москва». Женат, есть семеро детей. На судебном заседании он отрицал свою вину.

Суд арестовал новых фигурантов дела о теракте в «Крокусе». Фоторепортаж
Фотогалерея 

62-летний Исроил Исломов зарегистрирован в Тверской области, у него пятеро детей. Следствие считает, что в начале 2024 года он вовлек Диловара и Аминчона в «организованную группу» одного из исполнителей теракта Шамсидина Фаридуни.

Басманный суд 25 марта арестовал Исломовых до 22 мая. Им инкриминируют п. «б» ч. 3 ст. 205 УК (теракт), при этом братья проходят по делу в качестве обвиняемых, а их отец — подозреваемым. По словам главы СК Александра Бастрыкина, все трое были пособниками при подготовке теракта. Он утверждал, что Исломовы предоставили квартиру для проживания и автомобиль нападавшим, а также перевозили деньги.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Вооруженные люди ворвались в здание, открыли огонь, подожгли помещения и скрылись. По данным подмосковного МЧС, погибли 144 человека, пострадали 551. Концертный зал выгорел полностью. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России).

Всего по делу проходят 12 человек, в том числе четыре непосредственных участников нападения. Последними, помимо Фаридуни, оказались его соотечественники из Таджикистана — Мухаммадсобир Файзов, Далерджон Мирзоев и Саидакрами Рачабализода. Суд также отправил их под арест, им грозит пожизненное лишение свободы.

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Теги
Юлия Овчинникова
При участии
Виктория Хабарова
Россия Таджикистан Московская область «Крокус Сити Холл» теракт арест
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