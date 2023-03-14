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Россияне ответили на вопрос, какого пола должен быть их начальник

Superjob: россиянам оказалось все равно, какого пола их начальник
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Большинству россиян все равно, какого пола их начальник, следует из опроса сервиса по поиску работу Superjob (есть у РБК). О том, что им не важно, какого пола руководитель, заявили 70% мужчин и 71% женщин.

Предпочитают, чтобы рабочим процессом руководил мужчина,  24% мужчин и 22% женщин. Работать с начальником-женщиной хотели бы 5% мужчин и 8% женщин.

Среди представителей традиционных «мужских» профессий желающих трудиться под началом женщины больше всего среди курьеров (14% среди мужчин), водителей (13%) и менеджеров по продажам (12%). Под началом мужчины хотели бы работать инженерно-технические работники (36% среди мужчин) и системные администраторы (34%).Чаще всего с руководительницей, а не с руководителем хотят работать операторы call-центров, маркетологи (54%), главные бухгалтеры и диспетчеры (44%).

При этом тех, кому легче сработаться с начальником-мужчиной, больше среди лиц старше 45 лет (30% среди мужчин и 28% среди женщин). А больше всего тех, кто предпочел бы трудиться с начальницей, среди девушек до 24 лет (14%).

Как отмечает Superjob, за 15 лет, прошедших с аналогичного исследования, россияне стали больше ориентироваться на деловые качестве, чем на гендерную принадлежность руководителя. Число тех, для кого пол шефа не имеет значения, среди мужчин выросло больше, чем среди женщин, на 19 и 11 п.п. соответственно.

В опросе принимали участие 3 тыс. человек из всех округов страны.

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В феврале другой опрос, в котором приняли участие 1,6 тыс. человек, показал, что степень доверия россиян к представителям некоторых популярных сфер деятельности не всегда соответствует гендерному составу профессиональных групп: например, среди журналистов и архитекторов больше женщин, но доверяют чаще мужчинам.

При этом на работе мужчины более конфликтные — они чаще ссорятся и с начальником, и с коллегами, следует из другого опроса Superjob. Тех, кто признает инициатором ссоры себя, больше среди респондентов с доходом свыше 80 тыс. руб. А тех, кто винит в случившемся кого угодно, кроме себя, больше среди респондентов с доходом до 50 тыс. руб.

Теги
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