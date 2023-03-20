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Зарплатные ожидания удаленщиков обогнали офисных работников

«Работа.ру»: россияне на удаленке пожелали зарплату на треть больше, чем сотрудники офиса
Удаленные сотрудники хотели бы зарплату на 29% больше, чем офисные работники, выяснили аналитики. Однако больше них хотят зарабатывать те, кто и посещает офис, и работает из дома
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Сотрудники российских компаний, работающие удаленно, хотели бы получать больше денег, чем офисные сотрудники, — 163,6 тыс. руб. против 126,7 тыс., следует из результатов исследования «Работы.ру» и «СберПодбора» (есть у РБК).

При этом больше всего зарплатные ожидания у гибридных работников, выполняющих задачи как дома, так и в офисе — 175,7 тыс. руб.

В целом больше всего ожидают от зарплаты специалисты в сфере недвижимости — 281 тыс. руб. На втором месте ИТ-специалисты с 207,8 тыс. руб., на третьем — специалисты по строительству с 196 тыс. руб., замкнули четверку лидеров банковские сотрудники — 177,7 тыс. руб. Последними в пятерке стали представители сферы продаж, они в среднем настроены на зарплату в 165,4 тыс. руб.

Среди желающих работать удаленно по зарплатным ожиданиям лидируют ИТ-специалисты (212 тыс. руб.), специалисты сферы производства (205 тыс. руб.) и агропромышленности (199 тыс. руб.). Наибольшую зарплату из офисных сотрудников ждут прежде всего банковские специалисты (177 тыс. руб.), в сфере строительства (174 тыс. руб.) и логистики (151 тыс.). У сторонников гибридного формата лидируют ИТ-специалисты (221 тыс. руб.), строительные сотрудники (207 тыс. руб.) и эксперты в медицине (207 тыс. руб.).

Исследование провели методом опроса, в нем приняли участие 5 тыс. респондентов из всех регионов России.

В начале 2021 года идеальной зарплатой россияне назвали 166 тыс. руб., но к началу 2023-го сумма выросла до 181 тыс. руб. При этом находящиеся за границей россияне оценили свой идеальный доход в 202 тыс. руб.

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Свой ежемесячный доход назвали удовлетворительным 35% опрошенных, еще треть заявили об обратном. Прежде ожидания россиян росли на 10%, однако за последний год показатель вырос на 12 тыс. руб., или 7%, уточнили аналитики Anderida Financial Group (AFG). Там добавили, что сейчас средняя зарплата в России не превышает 60 тыс. руб.

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удаленная работа Зарплаты
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