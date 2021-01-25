Россияне назвали необходимый для счастья месячный доход

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Для счастья среднестатистическому жителю России нужно 166 тыс. руб. в месяц. К такому выводу пришел рекрутинговый сервис Superjob в своем новом исследовании.

Опрос проводили с 10 по 22 января среди совершеннолетних жителей 437 населенных пунктов России. Были опрошены 2,5 тыс. респондентов.

Исследователи выяснили, что запросы мужчин на 28% выше чем у женщин: первым в среднем надо 187 тыс. руб. в месяц, а вторым — 146 тыс. Кроме того, опрос показал, что сумма, необходимая для счастья, растет с возрастом: у граждан до 24 лет она составляет 135 тыс. руб., а у тех, кто старше 45 лет — 190 тыс.

Те, кто получает зарплату ниже 30 тыс. руб., идеальным доходом в среднем называют 121 тыс. руб., а зарабатывающие более 80 тыс. — 242 тыс. руб.