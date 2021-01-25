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Россияне назвали необходимый для счастья месячный доход

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Для счастья среднестатистическому жителю России нужно 166 тыс. руб. в месяц. К такому выводу пришел рекрутинговый сервис Superjob в своем новом исследовании.

Опрос проводили с 10 по 22 января среди совершеннолетних жителей 437 населенных пунктов России. Были опрошены 2,5 тыс. респондентов.

Исследователи выяснили, что запросы мужчин на 28% выше чем у женщин: первым в среднем надо 187 тыс. руб. в месяц, а вторым — 146 тыс. Кроме того, опрос показал, что сумма, необходимая для счастья, растет с возрастом: у граждан до 24 лет она составляет 135 тыс. руб., а у тех, кто старше 45 лет — 190 тыс.

Те, кто получает зарплату ниже 30 тыс. руб., идеальным доходом в среднем называют 121 тыс. руб., а зарабатывающие более 80 тыс. — 242 тыс. руб.

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Наиболее высокий доход, необходимый для счастья, назвали жители Москвы — 220 тыс. руб. Затем идет Владивосток с 200 тыс. и Ростов-на-Дону со 190 тыс. Среднестатистическому жителю Санкт-Петербурга для счастья нужно 176 тыс. руб. Самые низкие запросы у оренбуржцев — 124 тыс. руб.

Исследователи отмечают, что с началом этого года средняя необходимая жителям для счастья сумма выросла: в апреле 2020 года она составляла 155 тыс. руб. в месяц.

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Ранее, в июле 2020 года, холдинг «Ромир» публиковал исследования о доходах, которые необходимы российским семьям для «нормальной жизни». В среднем он составил 85,7 тыс. руб. в месяц. При этом 22% опрошенных назвали нормальным семейный бюджет в пределах 60–90 тыс. руб. и более 120 тыс. руб. в месяц. Еще 21% озвучили желаемый доход семьи в пределах от 90 тыс. до 120 тыс. руб., а 18% хватило бы 45–60 тыс., 4% — от 20 тыс. до 30 тыс. руб. Оказался достаточным доход менее 20 тыс. руб. для 2%.

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Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»

Средний желаемый доход семьи в 2020 году эксперты назвали самым высоким за все время наблюдения. При этом в среднем разрыв между желаемым и реальным доходом россиян составил 1,1 тыс. руб. в пользу последнего.

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