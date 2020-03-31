Жителей Москвы и Подмосковья освободили от платы за капремонт

В Москве и области жителей на три месяца освободили от платы за капремонт. В столице ремонтные работы в домах временно прекратятся, чтобы не нарушать режим самоизоляции. Новые ограничения также введены для букмекерских контор

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В условиях борьбы с пандемией коронавируса власти Москвы и области временно освобождают жителей многоквартирных домов от платы за капитальный ремонт. Она отменена до конца июня, заявили мэр столицы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Собянин сообщил, что в ближайшее время в многоквартирных домах будут прекращены все ремонтные работы. «Решение принято по просьбам москвичей, так как проведение ремонта создает серьезный дискомфорт для людей, вынужденных 24 часа в сутки находиться дома», — объяснил мэр. Кроме того, это позволит минимизировать в домах присутствие посторонних — рабочих, что оправдано в условиях распространения заболевания. Строительство новых объектов в городе начинаться не будет.

В Москве и области также закроют букмекерские конторы и тотализаторы. Собянин напомнил, что в столице уже закрыты все рестораны и кафе. «На этом фоне работающие букмекерские конторы, тотализаторы и пункты приема ставок выглядят, мягко говоря, странно. А у некоторых людей они создают ненужный соблазн нарушить домашний режим», — пояснил мэр. Их работа будет прекращена до особого распоряжения.

Губернатор Подмосковья также сообщил, что до 1 июля деньги за капитальный ремонт собираться не будут (аналогичная мера вводится и в Москве). «Может, для кого-то это и мелочь, но в трудное время лучше, чтобы эти деньги остались в семье», — заметил Воробьев. Он пообещал, что местные власти сделают так, чтобы отмена платежей не повлияла на сроки проведения ремонтных работ. Помимо букмекерских контор и тотализаторов в Московской области будет ограничена работа загсов. «Теперь органы ЗАГС будут регистрировать только рождение и смерть. Остальные процедуры будут проводить только по заранее поданными заявлениями», — сообщил губернатор.