В Москве оштрафовали первых трех нарушителей режима самоизоляции

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В Москве три пациента с коронавирусной инфекцией в легкой форме нарушили режим самоизоляции и были оштрафованы. Об этом сообщил начальник главного контрольного управления, министр столичного правительства Евгений Данчиков, передает «Москва 24».

По его словам, трое нарушителей должны были проходить лечение дома, поскольку коронавирусная инфекция протекала у них в легкой форме, и они подписали согласие, что не будут наблюдаться в медучреждении.

«Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что они нарушили это согласие и вышли на улицу», — рассказал Данчиков. Все трое были оштрафованы на 4 тыс. руб.

Министр московского правительства уточнил, что теперь выявленные нарушители будут находиться в Царицынском обсервационном центре под медицинским наблюдением.