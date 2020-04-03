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В Москве оштрафовали первых трех нарушителей режима самоизоляции

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В Москве три пациента с коронавирусной инфекцией в легкой форме нарушили режим самоизоляции и были оштрафованы. Об этом сообщил начальник главного контрольного управления, министр столичного правительства Евгений Данчиков, передает «Москва 24».

По его словам, трое нарушителей должны были проходить лечение дома, поскольку коронавирусная инфекция протекала у них в легкой форме, и они подписали согласие, что не будут наблюдаться в медучреждении.

«Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что они нарушили это согласие и вышли на улицу», — рассказал Данчиков. Все трое были оштрафованы на 4 тыс. руб.

Собянин ввел штрафы для нарушителей самоизоляции
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Министр московского правительства уточнил, что теперь выявленные нарушители будут находиться в Царицынском обсервационном центре под медицинским наблюдением.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин утвердил закон о штрафах за нарушение режима самоизоляции, который предусматривает штраф для москвичей до 5 тыс. руб.

В Башкирии и Краснодарском крае 2 апреля два человека нарушили режим самоизоляции. Каждого оштрафовали на 15 тыс. руб.

Президент России Владимир Путин 1 апреля ужесточил наказание за нарушения режима карантина. Для граждан сумма штрафа составит от 15 тыс. до 40 тыс. руб., для должностных лиц — от 50 тыс. до 150 тыс. руб.

Теги: Москва, штраф, режим, нарушители
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