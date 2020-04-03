В Москве создали базу фото заболевших COVID-19

Алексей Шапошников (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Фотографии заболевших коронавирусом вносятся в специальную базу, сообщил спикер Мосгордумы Алексей Шапошников в эфире программы «Время покажет» на «Первом канале».

Он пояснил, что для контроля соблюдения самоизоляции к заболевшим коронавирусом применят цифровые технологии мониторинга. По словам Шапошникова, фотографировать заболевших коронавирусом будут, когда будет оформляться и подписываться документ о самоизоляции.

«Он (заболевший) фотографируется, его фотография вносится в специальную базу по технологии, которая уже давно отработана», — уточнил Шапошников.

Ранее в Москве начали использовать мобильное приложение для отслеживания местонахождения заболевших коронавирусом. Первые пациенты уже получили телефоны с предустановленной программой «Социальный мониторинг». Приложение считывает геоданные пользователя и следит, чтобы он не покидал установленный адрес места жительства. Личные данные заболевших, используемые государственной программой, хранятся в России на серверах департамента мэрии Москвы, после окончания антикризисных мер их уничтожат.