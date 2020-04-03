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Оперштаб Москвы разрешил онкобольным ездить в больницы

Для больных с онкологией столичные власти сделали послабления в режиме самоизоляции для того, чтобы они могли посетить врача. Раньше они были под ограничениями вместе с прочими москвичами
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Больным с онкологическими заболеваниями, которым требуется помощь врачей, можно для этого покидать свой дом и использовать социальную карту для проезда. Это следует из сообщения, опубликованного оперативным штабом Москвы в Telegam-канале.

«Люди, имеющие онкологические заболевания, продолжат получать медицинскую помощь, для них введен особый режим изоляции. Чтобы пациенты могли добраться до медучреждения, их социальные карты продолжают функционировать», — говорится в сообщении.

Это положение не затрагивает третью, клиническую группу онкобольных — тех, кто окончил курс лечения и находятся в ремиссии.

Все медицинские учреждения, которые оказывают помощь больным с онкологией, продолжают работу в обычном режиме. В плановом порядке будут проводиться операции, лучевая терапия и исследования с целью диагностики.

«Напоминаем, что в связи с эпидемиологической обстановкой прием посетителей в стационарах временно приостановлен. На консультации и исследования в амбулаторных условиях пациентов может сопровождать только один человек», — добавили в оперштабе.

23 марта, обращаясь к жителям Москвы, мэр столицы Сергей Собянин, заявил, что вплоть до 14 апреля все люди, страдающие хроническими, в том числе и онкологическими, заболеваниями, обязаны соблюдать домашний режим и не посещать общественных мест. Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве тогда же разъяснил, что требование о соблюдении режима самоизоляции не распространяется на пациентов, отнесенных к третьей клинической группе, то есть лиц с доказанными злокачественными опухолями, которые окончили радикальное лечение и находятся в состоянии ремиссии.

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Позднее заместитель мэра Анастасия Ракова заверила, что помощь — хирургическая, химиотерапия, лучевая терапия — онкопациентам будет обеспечена.

После того как в Москве начали вводиться ограничения по передвижению граждан, столичные власти отменили бесплатный проезд в общественном транспорте для школьников, лиц старше 65 лет, граждан, страдающих хроническими заболеваниями, а также для студентов колледжей и вузов. Аналогичные меры ввели власти Подмосковья с целью соблюдения режима самоизоляции.

Несмотря на то что пожилым людям запрещено выходить из дома в связи с особой опасностью для них COVID-19, столичные власти регулярно фиксируют попытки воспользоваться заблокированными социальными картами для проезда.

Авторы: Евгений Калюков, Георгий Тадтаев
Теги: Москва, больницы, онкология
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