Оперштаб Москвы разрешил онкобольным ездить в больницы

Для больных с онкологией столичные власти сделали послабления в режиме самоизоляции для того, чтобы они могли посетить врача. Раньше они были под ограничениями вместе с прочими москвичами

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Больным с онкологическими заболеваниями, которым требуется помощь врачей, можно для этого покидать свой дом и использовать социальную карту для проезда. Это следует из сообщения, опубликованного оперативным штабом Москвы в Telegam-канале.

«Люди, имеющие онкологические заболевания, продолжат получать медицинскую помощь, для них введен особый режим изоляции. Чтобы пациенты могли добраться до медучреждения, их социальные карты продолжают функционировать», — говорится в сообщении.

Это положение не затрагивает третью, клиническую группу онкобольных — тех, кто окончил курс лечения и находятся в ремиссии.

Все медицинские учреждения, которые оказывают помощь больным с онкологией, продолжают работу в обычном режиме. В плановом порядке будут проводиться операции, лучевая терапия и исследования с целью диагностики.

«Напоминаем, что в связи с эпидемиологической обстановкой прием посетителей в стационарах временно приостановлен. На консультации и исследования в амбулаторных условиях пациентов может сопровождать только один человек», — добавили в оперштабе.