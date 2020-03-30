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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве выявили около 6,8 тыс. отказов по соцкартам пенсионеров 29 марта

Порядка 6,8 тыс. пенсионеров старше 65 лет пытались пройти в транспорте по социальным картам вечером в воскресенье, 29 марта. Об этом говорится в заявлении департамента транспорта Москвы в Telegram-канале.

«На 20:00 зафиксировано 6,8 тыс. отказов по социальным картам пенсионеров старше 65 лет. Пожалуйста, скажите бабушке остаться дома!», — говорится в сообщении.

23 марта столичные власти отменили бесплатный проезд в общественном транспорте для лиц в общественном транспорте для школьников. Спустя два дня отменили бесплатный проезд для лиц старше 65 лет, граждан, страдающих хроническими заболеваниями, а также для студентов колледжей и вузов. Аналогичные меры ввели власти Подмосковья с целью предписания соблюдения самоизолиции.

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Согласно данным оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции на 29 марта, в России за сутки выявили 270 случаев заражения коронавирусом. Всего в стране заразились вирусом 1534 человек. Наибольшее число заболевших — в Москве (197) и Московской области (27).

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru

Теги: Москва, транспорт, пенсионеры
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