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Авиакатастрофа в Эфиопии ,  
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WSJ узнала о неудачной попытке пилотов избежать крушения Boeing в Эфиопии
Пилоты разбившегося в Эфиопии Boeing перед крушением неудачно пытались действовать по инструкции. Такие данные «черных ящиков» ставят под сомнение утверждения компании, что они могли избежать аварии, следуя советам, пишет WSJ
Фото: Baz Ratner / Reuters

Расшифрованные данные «черных ящиков» разбившегося в Эфиопии Boeing показали, что пилоты перед крушением пытались следовать инструкции по разрешению аварийных ситуаций, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.

Во время полета пилоты заметили, что нос самолета сваливается вниз. Тогда они отключили питание электродвигателей, связанных с автоматизированной системой MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System), которая управляет лопастями на хвосте самолета и отвечает за тангаж (угловое движение относительно горизонтальной оси). Эти действия соответствуют инструкции на случай чрезвычайных происшествий, разработанной Boeing, она есть на борту каждого самолета, указывает WSJ. 

После этого пилоты попробовали управлять лопастями на хвосте самолета при помощи штурвала в ручном режиме. Но далее, судя по данным «черных ящиков», они включили электродвигатели, которые управляют лопастями на хвосте. Это снова активировало систему MCAS, и нос самолета продолжил сваливаться вниз.

До конца не понятно, почему пилоты снова включили эту систему, а не продолжили дальше следовать инструкции, указывает WSJ. Опрошенные изданием сотрудники авиационной индустрии и чиновники указали, что, видимо, попытки вручную решить проблему сваливания носа результатов не дали.​

Новые данные «черных ящиков» ставят под сомнение утверждения Boeing и Федерального управления гражданской авиации США, что, если следовать инструкции, пилоты могут избежать сваливания носа и аварии, уточняет WSJ.

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О том, что крушение Boeing произошло из-за проблем в работе MCAS, ранее также писала WSJ. Издание указывало, что система установлена на борту Boeing 737 MAX из-за конструктивных особенностей лайнера: во время полета он немного задирает нос. Инженеры авиапроизводителя для решения проблемы установили систему, которая корректирует угол наклона носа самолета во время полета. При этом пилоты не получают информации о действиях системы.

Система выравнивает угол атаки (угол между направлением движения самолета и направлением его носа) на основе данных датчиков, указывало издание. Соответственно, причиной катастрофы могла стать ошибка в работе этого датчика, писала WSJ со ссылкой на мнения экспертов.

Крушение самолета Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines произошло 10 марта. На борту находились 157 человек, все они погибли. Пятью месяцами ранее в Индонезии разбился аналогичный самолет авиакомпании Lion Air, тогда погибли 189 человек.

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Перед катастрофой, спустя несколько минут после взлета, пилоты запросили у диспетчера разрешения подняться на высоту 4,27 км над уровнем моря (или 1,95 км над уровнем земли: Аддис-Абеба, откуда вылетел в Найроби самолет, находится в горах на высоте почти 2,5 км). К тому моменту самолет развил необычайно высокую скорость — 643 км/ч, когда стандартная скорость после вылета из аэропорта не превышает 370–463 км/ч, писал Reuters. Пилоты указывали на возникшие проблемы с полетом лайнера. 

Найденные обломки на месте крушения показали, что самолет перед аварией был настроен на пикирование. Специалисты, в частности, обнаружили винтовой домкрат, который помогает управлять изменением высоты. Он был настроен так, как если бы пилоты собственноручно заставили машину пикировать, писал Bloomberg.

После авиакатастрофы многие страны мира, в том числе США, ЕС, Россия, приостановили полеты Boeing 737 MAX. 

Автор: Григорий Набережнов
Теги: Boeing, Эфиопия, авиакрушение
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