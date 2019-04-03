WSJ узнала о неудачной попытке пилотов избежать крушения Boeing в Эфиопии

Пилоты разбившегося в Эфиопии Boeing перед крушением неудачно пытались действовать по инструкции. Такие данные «черных ящиков» ставят под сомнение утверждения компании, что они могли избежать аварии, следуя советам, пишет WSJ

Фото: Baz Ratner / Reuters

Расшифрованные данные «черных ящиков» разбившегося в Эфиопии Boeing показали, что пилоты перед крушением пытались следовать инструкции по разрешению аварийных ситуаций, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.

Во время полета пилоты заметили, что нос самолета сваливается вниз. Тогда они отключили питание электродвигателей, связанных с автоматизированной системой MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System), которая управляет лопастями на хвосте самолета и отвечает за тангаж (угловое движение относительно горизонтальной оси). Эти действия соответствуют инструкции на случай чрезвычайных происшествий, разработанной Boeing, она есть на борту каждого самолета, указывает WSJ.

После этого пилоты попробовали управлять лопастями на хвосте самолета при помощи штурвала в ручном режиме. Но далее, судя по данным «черных ящиков», они включили электродвигатели, которые управляют лопастями на хвосте. Это снова активировало систему MCAS, и нос самолета продолжил сваливаться вниз.

До конца не понятно, почему пилоты снова включили эту систему, а не продолжили дальше следовать инструкции, указывает WSJ. Опрошенные изданием сотрудники авиационной индустрии и чиновники указали, что, видимо, попытки вручную решить проблему сваливания носа результатов не дали.​

Новые данные «черных ящиков» ставят под сомнение утверждения Boeing и Федерального управления гражданской авиации США, что, если следовать инструкции, пилоты могут избежать сваливания носа и аварии, уточняет WSJ.