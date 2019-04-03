Bloomberg узнал содержание доклада о крушении Boeing 737 MAX в Индонезии

Агентство ознакомилось с содержанием доклада следователей о ходе расследования катастрофы Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air, произошедшей в октябре. Она предшествовала другой катастрофе лайнера этого же типа в марте этого года

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Неисправный датчик угла атаки самолета Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Lion Air, разбившегося в октябре минувшего года в Индонезии, перед катастрофой проходил ремонт в центре технического обслуживания самолетов XTRA Aerospace Inc. в Мирамаре, штат Флорида. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на содержание предварительного доклада следователей, подготовленный для индонезийского парламента.

В настоящее время работу центра проверяют следователи. Из доклада следует, что ошибочные сигналы этого датчика во время полета в день катастрофы 29 октября вызвали неоднократное проваливание носа самолета вниз, с чем боролись пилоты, пока лайнер не упал в воду у побережье острова Ява.

В материалах следователей, с которыми ознакомился Bloomberg, сказано, что именно станция XTRA Aerospace Inc. ремонтировала датчик, который 28 октября был установлен на самолет, впоследствии потерпевший аварию. Перед катастрофой пилоты сообщили о проблемах с приборами, отображающими скорость и высоту.

Датчик был изготовлен компанией Rosemount Aerospace Inc., базирующейся в Миннесоте. Это дочерняя компания United Technologies Corp. В последней отказалась от комментариев, сославшись на незавершенность расследования.