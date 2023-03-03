Метрополитен-музей Нью-Йорка назвал Айвазовского армянским художником

В подписях к картинам Айвазовского, которые находятся в собрании Метрополитен-музея, теперь указана его национальность — армянин

Иван Айвазовский (Фото: ТАСС)

Нью-йоркский Метрополитен-музей на своем сайте изменил подпись к картине «Корабль в лунном свете» художника Ивана Айвазовского (урожденный Ованнес Айвазян, 1817–1900), выставленной в его собрании.

«Армянин, родился в Российской империи (ныне Украине)», — говорится в подписи к картине. Айвазовский родился в Крыму.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума на полуострове. Власти Украины и страны Запада считают случившееся аннексией. Президент Владимир Путин говорил, что жители Крыма свой выбор сделали и вопрос территориальной принадлежности исторически закрыт.

В декабре 2021 года на странице не было подписи к картине, а художника указывали как русского. Однако 12 февраля 2023 года музей изменил аннотацию — Айвазовский был назвал украинским художником.

В связи с этим председатель региональной армянской национально-культурной автономии Георгий Акопян заявил в эфире «Крым 24», что у армянской общины Крыма есть однозначная позиция — Айвазовский родился в армянской семье в Феодосии Таврической губернии Российской империи и никак не может быть украинцем.

Аналогичные изменения произошли и с описанием к работе Ильи Репина (1844–1930) «Пастух со стадом овец». Сейчас в описании говорится, что Репин родился в сельском украинском городе Чугуев, когда тот был частью Российской империи. Сам художник назван украинским.

В то же время в кэшированной версии страницы от ноября прошлого года описания к картине не было, а в краткой биографии художника его называли русским.

Ранее музей изменил описание работы «Красный закат» Архипа Куинджи, назвав его украинским художником. В подписи говорится, что Куинджи родился в Мариуполе, когда «этот украинский город был частью Российской империи».

Лондонская National Gallery в 2022 году переименовала картину французского импрессиониста Эдгара Дега «Русские танцовщицы» в «Украинских танцовщиц». Газета Guardian писала, что изменение произошло по просьбе украинских пользователей Instagram (принадлежит запрещенной в России экстремистской организации Meta).