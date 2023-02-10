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Метрополитен-музей в Нью-Йорке произвел Куинджи в украинские художники

Музей убрал из аннотации к картине «Красный закат» упоминание о том, что Куинджи почитаем и в России, и на Украине
Картина Архипа Куинджи &laquo;Красный закат&raquo;
Картина Архипа Куинджи «Красный закат» (Фото: metmuseum.org)

Нью-Йоркский Метрополитен-музей изменил аннотацию к картине «Красный закат» Архипа Куинджи, которая выставлена в его собрании.

В нынешней версии Архип Куинджи назван украинским художником. Без изменений осталась фраза, что Куинджи родился в Мариуполе, когда «этот украинский город был частью Российской империи».

В кеше Google от 31 января сохранилась предыдущая версия. Там Куинджи назван русским художником, который одинаково почитаем на Украине и в России.

РБК направил запрос в Метрополитен-музей.

Как сообщило украинское издание «Обозреватель», на изменение аннотации обратила внимание журналистка Оксана Семеник.

Архип Куинджи (1842–1910) родился в семье этнических греков в Мариуполе, который был частью Екатеринославской губернии Российской империи. Умер в Санкт-Петербурге, в котором провел значительную часть жизни. Самые известные полотна Архипа Куинджи «Лунная ночь на Днепре» и «Березовая роща» входят в собрания Русского музея и Третьяковской галереи.

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Художественный музей в Мариуполе, названный в честь Куинджи, серьезно пострадал в ходе боев за город. Часть коллекции, в том числе полотна Куинджи и Ивана Айвазовского, была вывезена в музей в Донецке. Сейчас здание 1902 года постройки восстанавливают.

В прошлом году лондонская National Gallery переименовала картину французского импрессиониста Эдгара Дега «Русские танцовщицы» в «Украинских танцовщиц». Газета Guardian сообщала, что изменение произошло по просьбе некоторых украинских пользователей социальной сети Instagram (принадлежит запрещенной в России экстремистской организации Meta), которые проживают в Великобритании.

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Артем Филипенок Артем Филипенок
Мариуполь музей Куинджи
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