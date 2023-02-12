Метрополитен-музей назвал Айвазовского и Репина украинскими художниками

В подписях к картинам, которые находятся в собрании Метрополитен-музея, Репин и Айвазовский называются украинскими художниками. Отмечается, что они родились в Российской империи

Картина Ивана Айвазовского «Корабль в лунном свете» (Фото: metmuseum.org)

Нью-Йоркский Метрополитен-музей на своем сайте изменил подписи к картинам художников Ивана Айвазовского (1817 — 1900) и Ильи Репина 1844 — 1930), выставленных в его собрании.

В частности, изменилась подпись к работе Репина «Пастух со стадом овец». Сейчас в описании говорится, что Репин родился в сельском украинском городе Чугуев, когда он был частью Российской империи. В то же время в кэшированной версии страницы от ноября прошлого года описания к картине не было, а в краткой биографии художника его называли русским.

Аналогичные изменения произошли и с описанием к работе Айвазовского «Корабль в лунном свете». В декабре 2021 года на странице не было подписи к картине, а художника указывали как русского. Теперь в аннотации говорится, что Айвазовский (урожденный Ованнес Айвазян) родился в Российской империи «в армянской семье в крымском портовом городе Феодосия на берегу Черного моря».

Издание «Украинская правда» пишет, что на изменения обратила внимание журналистка Оксана Семенник.

Ранее музей изменил и описание работы «Красный закат» Архипа Куинджи, назвав его украинским художником. В подписи говорится, что Куинджи родился в Мариуполе, когда «этот украинский город был частью Российской империи».

В прошлом году лондонская National Gallery переименовала картину французского импрессиониста Эдгара Дега «Русские танцовщицы» в «Украинских танцовщиц». Газета Guardian писала, что изменение произошло по просьбе некоторых украинских пользователей социальной сети Instagram (принадлежит запрещенной в России экстремистской организации Meta), которые проживают в Великобритании.