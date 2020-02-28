На организацию голосования по Конституции выделили 14,8 млрд руб.

Николай Булаев (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

На организацию общенародного голосования по поправкам в Конституцию выделили 14,8 млрд руб. Об этом сообщил заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев, передает корреспондент РБК.

«Из бюджета Российской Федерации выделены средства на подготовку и проведение общероссийского голосования — 14,8 млрд руб.», — сказал Булаев. Он отметил, что средства будут направлены в региональные избирательные комиссии не позже 4 марта.

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