Поправки в Конституцию , 28 фев, 12:53
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На организацию голосования по Конституции выделили 14,8 млрд руб.
Николай Булаев
На организацию общенародного голосования по поправкам в Конституцию выделили 14,8 млрд руб. Об этом сообщил заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев, передает корреспондент РБК.
«Из бюджета Российской Федерации выделены средства на подготовку и проведение общероссийского голосования — 14,8 млрд руб.», — сказал Булаев. Он отметил, что средства будут направлены в региональные избирательные комиссии не позже 4 марта.
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