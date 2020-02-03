Общество , 03 фев, 13:24
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Кремль назвал маловероятным «сверхблизкое сближение» Белоруссии и США
Развитие отношений Белоруссии и США — суверенное право Минска, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Об этом передает «РИА Новости».
При этом Кремль считает «сверхблизкое сближение» двух стран маловероятным. Таким образом Песков прокомментировал визит госсекретаря Майка Помпео в Минск.
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