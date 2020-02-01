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Помпео заявил о приближении к отмене санкций против Белоруссии

Вашингтон рассмотрит вопрос снятия санкций против Минска, но пока рано говорить об их отмене. Об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске. Слова Помпео передает агентство БелТА.

Речь идет о санкциях в отношении граждан Белоруссии и белорусских компаний, в том числе «Белнефтехима», которые были введены после президентских выборов в Белоруссии в 2006 году. Согласно позиции США, выборы не соответствовали демократическим нормам. Из-за ввода санкций Белоруссия отозвала своего посла в Вашингтоне, после чего Минск покинула посол США.

«Мы будем рассматривать, какие санкции можно снять и в результате чего», — сказал госсекретарь. Он отметил, что «пока до этой точки (отмены санкций. — РБК) не дошли», но «такие моменты, как сегодня, приближают к этой цели».

По словам Помпео, на встрече с Лукашенко обсуждалось соблюдение в Белоруссии прав человека и в этом вопросе, отметил Помпео, «сделан значительный прогресс», Он добавил, что дальнейшие улучшения в сфере прав человека — «единственный способ снятия санкций».

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1 февраля Помпео прилетел в Минск для встречи с Лукашенко и министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем. Во время визита госсекретарь сообщил, что Вашингтон в ближайшее время назначит посла в Минск. Он отметил, что США начнут поддерживать экономическое развитие Белоруссии, привлекая в страну американские предприятия.

В июне 2019 года президент США Дональд Трамп продлил санкции против Белоруссии на год. В сообщении о продлении отмечалось, что действия некоторых членов белорусского правительства «по-прежнему представляют собой чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США».

Теги: Александр Лукашенко, США, санкции
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