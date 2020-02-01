Помпео заявил о приближении к отмене санкций против Белоруссии

Вашингтон рассмотрит вопрос снятия санкций против Минска, но пока рано говорить об их отмене. Об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске. Слова Помпео передает агентство БелТА.

Речь идет о санкциях в отношении граждан Белоруссии и белорусских компаний, в том числе «Белнефтехима», которые были введены после президентских выборов в Белоруссии в 2006 году. Согласно позиции США, выборы не соответствовали демократическим нормам. Из-за ввода санкций Белоруссия отозвала своего посла в Вашингтоне, после чего Минск покинула посол США.

«Мы будем рассматривать, какие санкции можно снять и в результате чего», — сказал госсекретарь. Он отметил, что «пока до этой точки (отмены санкций. — РБК) не дошли», но «такие моменты, как сегодня, приближают к этой цели».

По словам Помпео, на встрече с Лукашенко обсуждалось соблюдение в Белоруссии прав человека и в этом вопросе, отметил Помпео, «сделан значительный прогресс», Он добавил, что дальнейшие улучшения в сфере прав человека — «единственный способ снятия санкций».